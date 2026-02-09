Padres de familia y alumnos de dos escuelas cercanas a la Refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, marcharon hasta estas instalaciones exigiendo la reubicación de los centros educativos ante los riesgos que corren estudiantes.

Los inconformes señalan que el jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río se encuentran a solo 4 metros de distancia de la refinería y las normas de la Secretaría de Educación Pública refieren que la distancia tendría que ser de 500 metros, razón por la cual le piden a las autoridades estatales y federales reubicarlas.

Doña Ariadna Aranda, piden que se cumpla con les hicieron cuando comenzaron la construcción de estas instalaciones petroleras. “Estamos realizando una marcha pacifica a favor de la reubicación de nuestras escuelas, lo hacemos porque es un derecho para nuestros niños, lo hacemos por la cercanía que tienen nuestras escuelas de la refinería y de las promesas que nos hicieron al inicio de esta; nos dijeron que nos iban a reubicar y nos confiamos y creímos que iban a cumplir su palabra. A como marca a la ley a 500 metros mínimo de distancia, no pedimos otra cosa, es por los derechos de nuestra escuela”, señaló.

Lee también Sheinbaum atribuye a "los mitos del neoliberalismo" los ataques contra la refinería Olmeca; destacan producción

Por su parte, Rosa Isela Alonso madre de familia que marcho junto a sus hijos, detalló que les han dicho que pueden inscribir a los niños en otras escuelas, pero esa dijo, no es la promesa que les habían hecho.

“Nos dicen que se puede reubicar a nuestros alumnos en otras escuelas, cosa que como padres no estuvimos de acuerdo, porque esta no es cualquier escuela, estamos hablando de una escuela de calidad, y no hubo respuesta alguna con ellos, no hubo ningún acuerdo”, señaló

Y agregó: La norma de educación pública dice que una escuela no puede estar a menos de 500 metros de una refinería nosotros solo estamos a 4 metros de la refinería, lo único que nos divide es una barda, ellos mismos caen en la contradicción de violar las leyes y las normas, si bien es claro nos dice el gobernador en una visita, que si nosotros contábamos con el terreno él nos apoyaba en la construcción de la escuela, pero nosotros ya tenemos el terreno, que es donde esta nuestra escuela, porque la refinería nos vino afectar por lo que le compete al gobierno federal darnos otro terreno”.

Lee también Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

En tanto que diversas organizaciones no gubernamentales hicieron un llamado a las autoridades y entidades del Estado mexicano en sus distintos niveles para que garanticen la integridad física de las madres y padres de familia del jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, ubicados en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, Tabasco, y brinden la protección necesaria para que puedan ejercer de manera libre y segura su derecho a la protesta y libre expresión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL