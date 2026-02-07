La Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que se destinarán más de 5 mil 500 millones de pesos, a través del programa de Becas para el Bienestar, a Michoacán; lo que convierte a la entidad en la única del país con un acompañamiento integral desde educación básica hasta nivel superior, para garantizar que ninguna alumna ni alumno, abandone sus estudios.

En un comunicado, destacó que la Beca Gertrudis Bocanegra -en apoyo para transporte de las y los estudiantes de educación superior- ya cuenta con más de 44 mil jóvenes inscritos, quienes recibirán su primer depósito a finales de febrero.

Lee también Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice

Indicó que la cobertura alcanza a más de 827 mil becarias y becarios en Michoacán, mediante el apoyo anual de la Beca Rita Cetina Gutiérrez para útiles y uniformes en primarias; la continuidad de los apoyos en secundaria, y la permanencia de las becas Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo que asegura los recursos necesarios para la formación de la niñez y la juventud.

Nuevas instalaciones y espacios dignos

En materia de infraestructura, a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), la SEP destacó una inversión de mil 800 millones de pesos para que más de 5 mil 700 escuelas de nivel básico y 282 planteles de educación media superior reciban apoyo directo, y así garantizar instalaciones dignas y funcionales para el desarrollo de las actividades académicas en todo el estado.

Lee también Senado urge a fortalecer el programa de vacunación universal, ante brotes como el sarampión; busca un sistema de salud eficaz

Comentó que para ampliar la oferta educativa, se construirán tres nuevos Bachilleratos Tecnológicos, junto con 11 Ciberbachilleratos, y se realizarán cinco ampliaciones para alcanzar la meta de 7 mil 500 nuevos lugares este año. A ello se suma una inversión de mil 465 millones de pesos para incrementar en 50 mil los espacios en tecnológicos y universidades del sistema estatal.

Señaló, además, que la llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a los municipios de Zitácuaro, Múgica, Zacapu y Uruapan ya es una realidad, con 800 alumnos inscritos, quienes iniciarán su curso propedéutico el próximo lunes 9 de febrero, previo al arranque formal de clases el 2 de marzo, bajo la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc