El gobernador celebró el avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Ramírez Bedolla aseguró que los homicidios dolosos han tenido una disminución “muy importante”.

Comentó también que hay un ”combate frontal” a la extorsión, además que destacó detenciones relevantes.

El gobernador michoacano agradeció el respaldo de la Presidenta con el Plan basado en el humanismo mexicano, y la calificó como “gran humanista”.

Añadió que con este Plan, Michoacán es un estado ejemplo en materia educativa, con la entrega de casi 50 mil becas de Gertrudis Bocanegra a nivel universidad.

