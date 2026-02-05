Más Información

La Secretaría de la Defensa Nacional () informó que fue autorizado el sobrevuelo y aterrizaje de emergencia en territorio nacional de dos aeronaves estadounidenses Hércules Cisterna, en funciones de reabastecimiento de combustible en vuelo, así como dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de EU.

La Defensa señaló que los dos helicópteros se utilizan para el rescate de un paciente, quien forma parte de la tripulación de un buque que se encuentra en altamar a 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, en .

En un comunicado, la dependencia federal detalló que este permiso se dio de conformidad con las bases de Coordinación para autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras.

De acuerdo con la autoridad, se reafirma el compromiso con la cooperación internacional para salvaguardar la vida de las personas y la seguridad regional.

Según el boletín, en estas acciones se respetaron los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, respeto a las decisiones y .

