Tras anunciarse el plan de acción de minerales críticos entre México y Estados Unidos y por la inquietud que existe por el hecho de que Estados Unidos incluyó al litio en esa lista, un elemento cuya explotación tiene reservada el Estado mexicano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard dijo que cada país tiene su lista.

Agregó que se trabaja en un acuerdo multilateral en el que participarán países europeos, Japón, Canadá, Estados Unidos y, en el que también estará, México.

En un videomensaje que transmitió por redes sociales, el funcionario dijo que se harán consultas mutuas en los siguientes 60 días para presentar diferentes alternativas en torno a estos minerales.

Ebrard aseguró que “los minerales críticos son aquellos minerales con los que no cuenta un país, que necesita importar de otro país o que los importa, pero de donde los importa hay algún problema, por eso varía la lista y nosotros tenemos unos distintos a los de Estados unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón”.

En posible alusión a que, en el 2025 se cambió la exploración, explotación y aprovechamiento del litio queda exclusivamente a cargo del Estado mexicano, el Secretario de Economía dijo que “se dialogará con respeto a las leyes y la Constitución cuidando la soberanía de México en todo lo que hagamos”.

Añadió que se dialogará con otros países en torno al tema en los próximos dos meses, por ejemplo, se aprovechará que el próximo 16 de febrero vendrá una delegación del gobierno de Canadá para hablar sobre el tema, al igual que con Japón.

“La instrucción que tengo es que México, en este nuevo ordenamiento, va a haber un acuerdo multilateral de minerales críticos, pues que estemos participando, porque como dice el ministro de Canadá si no estás en la mesa estás en el menú y nosotros estamos en la mesa”, explicó.

