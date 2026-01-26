Más de 4 mil personas se despidieron el fin de semana de los dos pandas más populares del zoológico de Tokio, antes de su regreso a China en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países vecinos.

El zoológico de Tokio solo cuenta con estos dos pandas gemelos, Lei Lei y Xiao Xiao, ambos de cuatro años.

China los prestó a Japón en el marco de la "diplomacia del panda", una iniciativa en la que el gigante asiático ofrece temporalmente ejemplares de estos animales para reforzar sus relaciones diplomáticas con otros países.

Un total de 4 mil 400 ganadores de una lotería en línea pudieron despedir por turno de los mamíferos. Otras muchas personas se reunieron cerca del zoológico, y lucieron con orgullo ropa, bolsos y peluches con la imagen de los pandas.

Durante más de medio siglo, los animales simbolizaron la amistad entre China y Japón tras la normalización de sus relaciones diplomáticas en 1972.

At Tokyo’s Ueno Zoo, giant pandas Xiao Xiao and Lei Lei had their final public viewing on January 25 before returning to China on January 27.



Crowds from across Japan came to say goodbye, and staff were emotional as the twins prepared to depart. Their exit will leave Japan… pic.twitter.com/yWlEvncyoO — Moments that Matter (@_fluxfeeds) January 26, 2026

Pero en diciembre se anunció el repentino regreso de los pandas a China, después de que la primera ministra conservadora japonesa, Sanae Takaichi, insinuara que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán.

Esta declaración provocó el enfado de Beijing, que reclama la isla como parte integrante de su territorio y no descarta apoderarse de ella por la fuerza.

"Creo que ver pandas puede ayudar a crear vínculos con China. Por eso me gustaría mucho que volvieran a Japón", afirmó Gen Takahashi, de 39 años, que acudió al zoológico con su esposa y su hija de dos años.

Panda lovers in Japan flocked to Tokyo’s Ueno Zoo over the weekend to see the beloved panda twins Xiao Xiao and Lei Lei for the last time before they return to China on Jan. 27. pic.twitter.com/6bTDjUc6eq — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) January 26, 2026

Los animales serán trasladados en avión fuera de Japón y se espera que lleguen el 28 de enero a unas instalaciones en China donde vive su hermana mayor, Xiang Xiang.

