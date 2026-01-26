Más Información

Más de 4 mil personas se despidieron el fin de semana de los más populares del zoológico de Tokio, antes de su regreso a China en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países vecinos.

El zoológico de solo cuenta con estos dos pandas gemelos, Lei Lei y Xiao Xiao, ambos de cuatro años.

China los prestó a Japón en el marco de la "diplomacia del panda", una iniciativa en la que el ofrece temporalmente ejemplares de estos animales para reforzar sus relaciones diplomáticas con otros países.

Un total de 4 mil 400 ganadores de una lotería en línea pudieron despedir por turno de los mamíferos. Otras muchas personas se reunieron cerca del zoológico, y lucieron con orgullo ropa, bolsos y peluches con la imagen de los pandas.

Durante más de medio siglo, los animales simbolizaron la amistad entre China y Japón tras la normalización de sus relaciones diplomáticas en 1972.

Pero en diciembre se anunció el repentino regreso de los pandas a China, después de que la primera ministra conservadora japonesa, Sanae Takaichi, insinuara que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán.

Esta declaración provocó el enfado de Beijing, que reclama la isla como parte integrante de su territorio y no descarta apoderarse de ella por la fuerza.

"Creo que ver pandas puede ayudar a crear vínculos con China. Por eso me gustaría mucho que volvieran a Japón", afirmó Gen Takahashi, de 39 años, que acudió al zoológico con su esposa y su hija de dos años.

Los animales serán trasladados en avión fuera de Japón y se espera que lleguen el 28 de enero a unas instalaciones en China donde vive su hermana mayor, Xiang Xiang.

