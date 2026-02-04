El gobierno de Estados Unidos condicionó la ayuda a México a que este país cumpla con sus adeudos de agua bajo el Tratado de 1944 y a que apoye operaciones conjuntas en la lucha contra el narco.

La Ley de Gastos del Departamento estadounidense de Estado para el año fiscal 2026, que fue aprobada en el Congreso el martes y firmada el mismo día por el presidente Donald Trump, incluye una cláusula en la sección de Asistencia para América Latina y el Caribe que impacta la ayuda a proyectos en México.

“Ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición por la presente Ley podrá destinarse a la asistencia al Gobierno de México hasta que el Secretario de Estado [Marco Rubio] certifique e informe a las Comisiones de Asignaciones que dicho Gobierno está suministrando el agua que México debe a los Estados Unidos, tal y como se establece en el artículo 4, sección B, del Tratado entre Estados Unidos de América y México relativo a la utilización de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Río Grande, 3 de febrero de 1944”.

El condicionamiento no aplica, subraya la ley, “a los fondos puestos a disposición para contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos”.

La ley no detalla los fondos asignados, pero en el año fiscal 2023, el último sobre el que hay datos más completos, la ayuda a México ascendió a 104 millones de dólares.

De acuerdo con la ley aprobada, de los fondos asignados para la asistencia a México, 30% solo podrá comprometerse después de que Rubio certifique e informe a las Comisiones de Asignaciones que, en los 12 meses anteriores, el gobierno de México tomó medidas para:

Reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera entre Estados Unidos y México ;

; Desmantelar y hacer que las organizaciones criminales transnacionales rindan cuentas

Apoyar las operaciones antinarcóticos conjuntas y el intercambio de información con sus homólogos estadounidenses

conjuntas y el intercambio de información con sus homólogos estadounidenses Respetar las solicitudes de extradición de los delincuentes buscados por los Estados Unidos y

Aumentar la participación en la lucha contra el narcotráfico tanto a nivel federal como estatal.

El martes, México y Estados Unidos anunciaron la definición de un plan técnico para gestionar las entregas de agua por parte del gobierno mexicano. Trump había amenazado con imponer un arancel de 5% a México si no cumplía con los envíos de agua previsto en el tratado de 1944.

Bajo el plan, México se comprometió garantizar la entrega de “una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola”.

México no precisó cuál será la cantidad mínima de agua que entregará, pero el gobierno estadounidense informó que las autoridades mexicanas se comprometieron a enviar un mínimo de 350 mil acres-pies de agua (alrededor de 430 millones de metros cúbicos) al año a Estados Unidos durante el actual ciclo quinquenal, así como a un plan detallado para saldar la deuda hídrica pendiente del ciclo anterior.

