Guardia Nacional y la cultura de la opacidad; al menos 11 hechos delictivos con registro en los que ha estado involucrada y ha guardado silencio

Estados Unidos condiciona ayuda a México por adeudo de agua; pide cumplir Tratado de 1944 y acciones conjuntas contra el narco

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Diputados también cuentan con salón de belleza, pero sin cargo al erario; opera desde 2014

OPS emite alerta por sarampión en América; México concentra la mayor cantidad de casos

Diputado de MC baleado, Sergio Torres Félix, se encuentra intubado y en coma inducido: Rubén Rocha Moya; su recuperación es lenta, dice

El "Mini Lic" es condenado por fentanilo en EU; enfrenta prisión y se complica su figura como testigo protegido

Clara Brugada niega que haya sugerido pacto de silencio a medios; rechaza censura

ICE detiene a más de 150 migrantes de México y Centroamérica; participan autoridades de Florida

HSBC México nombra a José Antonio Meade como presidente del consejo; refuerza su estrategia de gobierno corporativo

Sujetos disfrazados de trabajadores de limpia de CDMX asaltan vivienda y amagan a familia en San Juan de Aragón; no hay detenidos

Policías de Nezahualcóyotl localizan vehículo robado en San Juan de Aragón; delincuentes se disfrazaron de trabajadores de limpia

El gobierno de condicionó la ayuda a México a que este país cumpla con sus adeudos de agua bajo el Tratado de 1944 y a que apoye operaciones conjuntas en la lucha contra el narco.

La Ley de Gastos del Departamento estadounidense de Estado para el año fiscal 2026, que fue aprobada en el Congreso el martes y firmada el mismo día por el presidente , incluye una cláusula en la sección de Asistencia para América Latina y el Caribe que impacta la ayuda a proyectos en México.

“Ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición por la presente Ley podrá destinarse a la asistencia al Gobierno de México hasta que el Secretario de Estado [Marco Rubio] certifique e informe a las Comisiones de Asignaciones que dicho Gobierno está suministrando el agua que México debe a los Estados Unidos, tal y como se establece en el artículo 4, sección B, del Tratado entre Estados Unidos de América y México relativo a la utilización de las aguas de los ríos Colorado, Tijuana y Río Grande, 3 de febrero de 1944”.

El condicionamiento no aplica, subraya la ley, “a los fondos puestos a disposición para contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores del fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos”.

La ley no detalla los fondos asignados, pero en el año fiscal 2023, el último sobre el que hay datos más completos, la ayuda a México ascendió a 104 millones de dólares.

De acuerdo con la ley aprobada, de los fondos asignados para la asistencia a México, 30% solo podrá comprometerse después de que Rubio certifique e informe a las Comisiones de Asignaciones que, en los 12 meses anteriores, el gobierno de México tomó medidas para:

  • Reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera entre Estados Unidos y México;
  • Desmantelar y hacer que las organizaciones criminales transnacionales rindan cuentas
  • Apoyar las operaciones antinarcóticos conjuntas y el intercambio de información con sus homólogos estadounidenses
  • Respetar las solicitudes de extradición de los delincuentes buscados por los Estados Unidos y
  • Aumentar la participación en la lucha contra el narcotráfico tanto a nivel federal como estatal.

El martes, México y Estados Unidos anunciaron la definición de un plan técnico para gestionar las entregas de agua por parte del gobierno mexicano. Trump había amenazado con imponer un arancel de 5% a México si no cumplía con los envíos de agua previsto en el tratado de 1944.

Bajo el plan, México se comprometió garantizar la entrega de “una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola”.

México no precisó cuál será la cantidad mínima de agua que entregará, pero el gobierno estadounidense informó que las autoridades mexicanas se comprometieron a enviar un mínimo de 350 mil acres-pies de agua (alrededor de 430 millones de metros cúbicos) al año a Estados Unidos durante el actual ciclo quinquenal, así como a un plan detallado para saldar la deuda hídrica pendiente del ciclo anterior.

Con información de AP

