EU dice que "avances graduales en seguridad son inaceptables"; exige a México resultados concretos y verificables contra cárteles, fentanilo y armas

Estados Unidos declaró que "el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad fronteriza es inaceptable" y exigió a México resultados "concretos y verificables" contra los cárteles, fentanilo y armas.

En un comunicado, el Departamento estadounidense de Estado dijo que se "deben seguir implementando medidas concretas para fortalecer la cooperación en seguridad y obtener resultados significativos para combatir a los cárteles y detener el flujo ilícito de fentanilo y armas que cruzan nuestra frontera común".

Informó que "tras la llamada entre el presidente Donald Trump y la mandataria Claudia Sheinbaum a principios de esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, conversaron hoy por teléfono para abordar los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.

En breve más información...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa