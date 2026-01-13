El titular de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora, viajó a Washington para participar en la Reunión Ministerial de Finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos.

Los minerales críticos son aquéllos fundamentales para tecnologías que usan para la fabricación de vehículos eléctricos y para la generación de energía renovable para revertir el cambio climático como el litio, cobalto y las tierras raras.

La reunión fue convocada por el secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, y en la cual, Amador fue el único ministro de finanzas de la región que asistió.

Hacienda informó en un comunicado que el funcionario mexicano sostuvo intercambios orientados a fortalecer la coordinación financiera con Estados Unidos y otros países como Francia, Canadá, Alemania, India, Australia, Reino Unido, Italia, Japón y Corea.

Según la dependencia, las conversaciones se centraron en identificar soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas de suministro de minerales críticos en el mundo, con el objetivo de que sean resilientes.

Subsanar deficiencias

Por su parte, el Departamento del Tesoro destacó en un boletín que a lo largo de los debates, los asistentes expresaron un firme deseo compartido de abordar con prontitud las vulnerabilidades clave en dichas cadenas.

De la participación de Estados Unidos, mencionó las acciones e inversiones realizadas, así como los pasos previstos para procesos más críticos, resilientes, seguros y diversificados.

Bessent expresó su optimismo respecto a que las naciones optarán por una reducción prudente de riesgos en lugar de una disociación.

Dijo que comprenden plenamente la necesidad de subsanar las deficiencias actuales en las redes entre productores y proveedores de esos minerales críticos.

Al señalar que las llamadas “supply chain”, también se han vuelto altamente concentradas y vulnerables a las interrupciones y la manipulación, el secretario norteamericano, instó a los asistentes a aumentar la resiliencia de sus propias cadenas de suministro.

Finalmente agradeció la disposición de los asistentes a aprender de los demás y a colaborar con rapidez para lograr acciones decisivas y soluciones duraderas.

