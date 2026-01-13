Los Ángeles. El coloso del entretenimiento Netflix está considerando presentar una oferta en efectivo en su totalidad para adquirir los derechos de compra de Warner Bros., según informó este martes The Wall Street Journal.

Este cambio estaría pensado para acelerar la polémica oferta de adquisición que presentó Netflix el pasado diciembre y cuyo acuerdo inicial alcazaba los 82 mil 700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

La oferta de Netflix, de 27.75 dólares por acción, incluye 23.25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4.50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

Lee también Paramount demanda a Warner Bros. Discovery para frenar su acuerdo multimillonario con Netflix

El acuerdo desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzo una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor 108 mil 400 millones de dólares a cambio de sus estudios de cine, televisión y una extensa biblioteca de contenidos que incluyen títulos como 'Harry Potter' o 'Game of Thrones'.

El conglomerado de medios estadounidense avivó la guerra de ofertas de los titanes de la industria con una demanda que presentó ayer contra Warner para obligar a la empresa a revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, incluida la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.

Estos detalles son cruciales para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount, destaca además Variety.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa