El presidente Donald Trump dijo este martes, que a partir del 1 de febrero cortará el financiamiento federal a las ciudades santuario y a los estados que tengan ciudades santuario, en una escalada en su política antiinmigrante.

La medida podría tener repercusiones de gran alcance en todo Estados Unidos, incluso en lugares que no son particularmente favorables a quienes no son ciudadanos estadounidenses.

Dos iniciativas anteriores de Trump para cortar parte de la financiación a las jurisdicciones santuario fueron rechazadas por los tribunales.

Trump dio a conocer su decisión en un discurso pronunciado en el Detroit Economic Club, sin ofrecer detalles.

“A partir del 1 de febrero, no realizaremos ningún pago a las ciudades santuario ni a los estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo lo posible por proteger a los delincuentes a expensas de los ciudadanos estadounidenses y eso genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que ello conlleva”, afirmó. “Por lo tanto, no realizaremos ningún pago a nadie que apoye a las ciudades santuario”.

De vuelta en Washington, los periodistas le preguntaron a Trump qué tipo de financiación se vería afectada el 1 de febrero: “Ya lo verán”, respondió. “Será significativa”.

No existe una definición estricta de las políticas santuario o las ciudades santuario, pero los términos suelen describir una cooperación limitada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los tribunales ya han rechazado esta idea anteriormente

En una orden ejecutiva del año pasado, el presidente ordenó a los funcionarios federales que retuvieran los fondos destinados a las jurisdicciones santuario que tratan de proteger de la deportación a las personas que se encuentran en el país de forma ilegal.

Un juez federal con sede en California la anuló a pesar de que los abogados del gobierno afirmaron que era demasiado pronto para detener el plan, ya que no se había tomado ninguna medida y no se habían establecido condiciones específicas.

En el primer mandato de Trump, en 2017, los tribunales anularon su intento de recortar los fondos destinados a las ciudades.

Algunos detalles son complicados

El año pasado, el Departamento estadounidense de Justicia publicó una lista de tres docenas de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario.

La lista está compuesta en su gran mayoría por lugares cuyos gobiernos están controlados por los demócratas, incluidos los estados de California, Connecticut y Nueva York, ciudades como Boston y Nueva York y condados como el condado de Baltimore, Maryland, y el condado de Cook, Illinois.

Esa lista sustituyó a otra anterior más larga que recibió críticas por parte de funcionarios que afirmaban que no estaba claro por qué sus jurisdicciones figuraban en ella.

El gobierno federal ha tomado medidas para suspender la financiación de diversos programas en las últimas semanas y ya se enfrenta a impugnaciones legales.

El Departamento de Agricultura ha advertido a los estados que se han negado a proporcionar datos sobre los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria que se les recortarán los fondos administrativos. Ya se había iniciado una batalla judicial por la solicitud de información antes de que se produjera la amenaza. El dinero aún no se ha suspendido.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos anunció la semana pasada que iba a suspender los fondos destinados a cinco estados gobernados por demócratas para subvenciones a guarderías y otras ayudas a familias con hijos de bajos ingresos, debido a sospechas no especificadas de fraude. Un tribunal ha suspendido esa medida.

La administración ha intentado ejercer presión financiera adicional sobre Minnesota, un estado al que también ha enviado una oleada de agentes federales en una campaña de represión migratoria. El Departamento de Agricultura ha anunciado que congelará los fondos destinados al estado, pero sin dar muchos detalles al respecto.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid también comunicaron a Minnesota la semana pasada que tienen la intención de retener 515 millones de dólares cada tres meses de 14 programas de Medicaid que se consideraron “de alto riesgo”, tras rechazar un plan de medidas correctivas que exigían debido a acusaciones de fraude. La cantidad equivale a una cuarta parte de los fondos federales destinados a esos programas. Las autoridades estatales anunciaron el martes que van a recurrir la decisión.

