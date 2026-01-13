Más Información
En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país
¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo
Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política
Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales
Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte
Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes
¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida
El Pentágono compró dispositivo ligado al “Síndrome de La Habana”, reporta CNN; podría ser la causa de misteriosas dolencias en espías
Seis abogados de la Fiscalía Federal de Mineápolis (Minnesota) dimitieron este martes ante la presión del Departamento de Justicia en el caso de Renee Good, la mujer que la semana pasada fue tiroteada y muerta por un agente del Servicio de Inmigración (ICE), informó The New York Times.
El diario, que cita fuentes conocedoras de las dimisiones, señala que el grupo de fiscales está encabezado por el número dos de la oficina, el fiscal adjunto Joseph Thompson, que tomó su decisión tras recibir presiones de altos cargos de Justicia para que investigara por la vía penal a la viuda de Good, Becca.
Asimismo, reporta que la Justicia decidió no investigar si el agente que disparó a Good violó la ley federal, en lo que sería un caso de derechos civiles, y en lugar de eso abrió una pesquisa sobre los vínculos de la mujer y su esposa con grupos de activistas que protestaban en las redadas de inmigración.
Lee también Los Clinton se niegan a testificar en investigación del caso Epstein; republicanos amenazan con acusarlos
Thompson objetó a esas decisiones previamente, así como a la negativa de la Justicia a abrir una investigación en cooperación con una agencia estatal que se ocupa de los tiroteos policiales, indica el diario, citando sus fuentes.
El fiscal adjunto, además, lideraba una investigación por fraude en ayudas para escolares en Minnesota que empezó en 2022, y con la que el Gobierno Trump ha justificado sus redadas migratorias y el envío de agentes federales de refuerzo, puesto que la mayoría de los acusados son de origen somalí, agrega.
El Times cita también al jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, que señala que la dimisión supone un "golpe" a esos esfuerzos contra el fraude en las agencias estatales del estado.
Lee también Activistas reportan al menos 2 mil muertos en represión de las protestas en Irán; Trump dice a manifestantes que ayuda va en camino
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo eco de la noticia en X y dijo que la salida de Thompson es una "pérdida" para el estado y una señal de que el presidente, Donald Trump, está apartando a los profesionales no partidistas del Departamento de Justicia y sustituyéndolos por "aduladores".
Thompson ha dimitido junto a los fiscales Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun-Lopez, Ruth Schneider y Tom Hollenhurst, indica el canal CBS.
Aumenta cifra de muertos a más de 100, tras ataque de EU en Venezuela; autoridades trabajan en identificación, afirman
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]