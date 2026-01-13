Más Información

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Lesli, la conexión entre el "Tren de Aragua" y "La Unión Tepito"; así fungía como negociadora entre los grupos criminales

Otorgan nueva prórroga a acusado de acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum; seguirá preso en el Reclusorio Norte

Frente frío 27 provocará temperaturas de hasta -15 grados en el país; SMN prevé lluvias y vientos fuertes

¿Vigilarán a las personas con el registro de celulares?; Sheinbaum explica para qué funciona esta medida

El Pentágono compró dispositivo ligado al “Síndrome de La Habana”, reporta CNN; podría ser la causa de misteriosas dolencias en espías

Irán alista ejecuciones contra manifestantes, reportan; activista Erfan Soltani estaría en la lista

Seis abogados de la (Minnesota) dimitieron este martes ante la presión del Departamento de Justicia en el caso de Renee Good, la mujer que la semana pasada fue tiroteada y muerta por un agente del , informó The New York Times.

El diario, que cita fuentes conocedoras de las dimisiones, señala que el grupo de fiscales está encabezado por el número dos de la oficina, el fiscal adjunto Joseph Thompson, que tomó su decisión tras recibir presiones de altos cargos de Justicia para que investigara por la vía penal a la viuda de Good, Becca.

Asimismo, reporta que la Justicia decidió no investigar si el agente que disparó a Good violó la ley federal, en lo que sería un caso de derechos civiles, y en lugar de eso abrió una pesquisa sobre los vínculos de la mujer y su esposa con grupos de activistas que protestaban en las redadas de inmigración.

Thompson objetó a esas decisiones previamente, así como a la negativa de la Justicia a abrir una investigación en cooperación con una agencia estatal que se ocupa de los tiroteos policiales, indica el diario, citando sus fuentes.

El fiscal adjunto, además, lideraba una investigación por fraude en ayudas para escolares en Minnesota que empezó en 2022, y con la que el ha justificado sus redadas migratorias y el envío de agentes federales de refuerzo, puesto que la mayoría de los acusados son de origen somalí, agrega.

El Times cita también al jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, que señala que la dimisión supone un "golpe" a esos esfuerzos contra el fraude en las agencias estatales del estado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, se hizo eco de la noticia en X y dijo que la salida de Thompson es una "pérdida" para el estado y una señal de que el presidente, , está apartando a los profesionales no partidistas del Departamento de Justicia y sustituyéndolos por "aduladores".

Thompson ha dimitido junto a los fiscales Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun-Lopez, Ruth Schneider y Tom Hollenhurst, indica el canal CBS.

