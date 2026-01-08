Más Información
Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"
Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016
García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice
Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro
SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados
Tren Interoceánico: Sheinbaum pide celeridad a FGR tras descarrilamiento; no es necesario que víctimas se acerquen a abogados, insiste
Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo
Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota se vio obligada a retirarse de la investigación del tiroteo fatal en el que participó ICE en Minneapolis después de que el FBI tomó el control del caso, dijo el superintendente Drew Evans en un comunicado.
“La investigación ahora estaría dirigida únicamente por el FBI, y la BCA ya no tendría acceso a los materiales del caso, la evidencia de la escena o las entrevistas de investigación necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, dijo.
Se había decidido que la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA) investigaría la muerte a tiros de Renee Good junto con el FBI, pero la oficina del Fiscal de los Estados Unidos luego cambió esa decisión, según Evans.
Lee también VIDEO: ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes
La BCA “se ha retirado a regañadientes de la investigación”, escribió Evans.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, le dijo a CNN que es “profundamente preocupante y extremadamente decepcionante” esta postura del FBI.
“Mi pregunta es: ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué le temen a una investigación independiente?”, preguntó Ellison.
ss/mcc
