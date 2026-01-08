La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota se vio obligada a retirarse de la investigación del tiroteo fatal en el que participó ICE en Minneapolis después de que el FBI tomó el control del caso, dijo el superintendente Drew Evans en un comunicado.

“La investigación ahora estaría dirigida únicamente por el FBI, y la BCA ya no tendría acceso a los materiales del caso, la evidencia de la escena o las entrevistas de investigación necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, dijo.

Se había decidido que la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA) investigaría la muerte a tiros de Renee Good junto con el FBI, pero la oficina del Fiscal de los Estados Unidos luego cambió esa decisión, según Evans.

Lee también VIDEO: ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

El comandante de la Patrulla Fronteriza de EU, Gregory Bovino, llega mientras los manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. Foto: AP

La BCA “se ha retirado a regañadientes de la investigación”, escribió Evans.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, le dijo a CNN que es “profundamente preocupante y extremadamente decepcionante” esta postura del FBI.

“Mi pregunta es: ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué le temen a una investigación independiente?”, preguntó Ellison.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc