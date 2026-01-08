Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

Tren Interoceánico: Sheinbaum pide celeridad a FGR tras descarrilamiento; no es necesario que víctimas se acerquen a abogados, insiste

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Tras 17 horas, autoridades venezolanas liberan a periodista mexicano Julián Mazoy; “por ahora estoy bien”, dice

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

China denuncia incautación de petrolero ruso; defiende cooperación energética con Moscú

Captura de Nicolás Maduro en Venezuela: ¿Qué es "Pizza Index", la curiosa teoría que “predice” un operativo militar inminente de EU?

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota se vio obligada a retirarse de la investigación del fatal en el que participó en después de que el FBI tomó el control del caso, dijo el superintendente Drew Evans en un comunicado.

“La investigación ahora estaría dirigida únicamente por el FBI, y la BCA ya no tendría acceso a los materiales del caso, la evidencia de la escena o las necesarias para completar una investigación exhaustiva e independiente”, dijo.

Se había decidido que la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA) investigaría la muerte a tiros de Renee Good junto con el FBI, pero la oficina del Fiscal de los luego cambió esa decisión, según Evans.

El comandante de la Patrulla Fronteriza de EU, Gregory Bovino, llega mientras los manifestantes se reúnen frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple, el jueves 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. Foto: AP
La BCA “se ha retirado a regañadientes de la investigación”, escribió Evans.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, le dijo a CNN que es “profundamente preocupante y extremadamente decepcionante” esta postura del .

“Mi pregunta es: ¿de qué tienen miedo? ¿Por qué le temen a una ?”, preguntó Ellison.

