El jefe de la ONU para el clima encabezó el jueves una ola de críticas contra la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de un tratado climático fundamental, calificándola de un "enorme error" que perjudicará a su país.

Trump emitió un memorando presidencial el miércoles ordenando la retirada de su país de 66 organizaciones y tratados internacionales -aproximadamente la mitad afiliadas a las Naciones Unidas- por ser "contrarias a los intereses de Estados Unidos".

Entre ellos destaca la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que sustenta los principales acuerdos internacionales sobre el clima.

El secretario ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, afirmó que la decisión de Trump "sólo perjudicará la economía, el empleo y el nivel de vida de Estados Unidos". "Es un enorme error que dejará a Estados Unidos menos seguro y menos próspero", afirmó en un comunicado.

Críticos de Trump advirtieron que su decisión aislará aún más a Washingron en el escenario global al convertirlo en el único miembro de la ONU que no forma parte del tratado.

Esta medida "es un error estratégico que dilapida la ventaja estadounidense sin obtener nada a cambio", afirmó David Widawsky, director del centro de estudios World Resources Institute.

"El acuerdo, de 30 años de antigüedad, es la base de la cooperación internacional en materia climática. Abandonarlo no solo margina a Estados Unidos sino que lo excluye por completo del ámbito internacional", sostuvo.

La medida generó duras críticas en la UE. Su vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, reclamó que "a la Casa Blanca no le importa el medio ambiente, la salud o el sufrimiento de las personas".

"La paz, la justicia, la cooperación o la prosperidad no figuran entre sus prioridades", agregó.

Igualmente, el responsable de políticas climáticas del bloque, Wopke Hoekstra, sostuvo que la CMNUCC "sustenta la acción climática global" y reúne a las naciones en la lucha colectiva contra la crisis.

"La decisión de la mayor economía del mundo y segundo mayor emisor de apartarse de ella es lamentable y desafortunada", señaló Hoekstra en una publicación en LinkedIn.

Agregó que "seguiremos apoyando inequívocamente la investigación climática internacional como base de nuestra comprensión y nuestro trabajo. También continuaremos trabajando en la cooperación climática internacional".

"Regalo a China"

El gobernador de California, Gavin Newsom, un crítico abierto de Trump y considerado ampliamente como probable candidato a la presidencia por los demócratas, declaró: "Nuestro descerebrado presidente está cediendo el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y debilitando nuestra capacidad para competir en la economía del futuro, creando un vacío de liderazgo que China ya está explotando".

China es el mayor contaminante del mundo, pero también se ha convertido en el líder mundial en energías renovables.

El memorando de Trump también ordena que Estados Unidos se retire del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el organismo de la ONU responsable de evaluar la ciencia del clima junto con otras organizaciones como la Agencia Internacional de Energías Renovables, ONU Océanos y ONU Agua.

Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el republicano está implementando su visión de "Estados Unidos primero".

Como en su primer mandato, decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la que Washington había vuelto bajo la presidencia de Joe Biden.

Además, dio un portazo a la Organización Mundial de la Salud.

También recortó la ayuda estadounidense en el extranjero, lo cual golpeó los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció a su vez este jueves su retirada del Fondo Verde para el Clima de la ONU, el mayor fondo multilateral para el clima del mundo.

"Nuestra nación ya no financiará organizaciones radicales como el Fondo Verde para el Clima, cuyos objetivos son contrarios al hecho de que la energía asequible y fiable es fundamental para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

