El presidente Donald Trump emitió un decreto el miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que "ya no sirven a los intereses" nacionales, anunció la Casa Blanca.

La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.

Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato.

