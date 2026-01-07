Más Información
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos
Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada
Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala
Trump anuncia reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca; tras llamada telefónica, Marco Rubio gestiona el encuentro
Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en EU; inversión incluirá alimentos, medicinas y equipo médico
Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma
El presidente Donald Trump emitió un decreto el miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que "ya no sirven a los intereses" nacionales, anunció la Casa Blanca.
La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.
Lee también Intervención de EU en Venezuela socavó principio fundamental del derecho internacional: ONU; teme que "empeore la situación”
Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato.
Trump se alista para su primer Estado de la Unión del segundo mandato; Congreso prepara sesión conjunta
rmlgv
