La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por la estadounidense en que, según ella, “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

“Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la o la independencia política de otro Estado”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.

Fuerzas especiales estadounidenses capturaron el sábado al presidente venezolano y a su esposa, , en un operativo apoyado por bombardeos en Caracas.

Shamdasani rechazó los argumentos que Estados Unidos ofreció para justificar la intervención militar en el país caribeño.

Washington “ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de por parte del gobierno venezolano, sin embargo, la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el ”, subrayó la portavoz.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. llegando a su audiencia en la Corte de Nueva York. Foto: AP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. llegando a su audiencia en la Corte de Nueva York. Foto: AP

Destacó, por otro lado, que la oficina de Derechos Humanos de la ONU lleva una década denunciando de manera constante “el continuo deterioro de la situación en Venezuela”, y que ahora teme “que la actual inestabilidad y la mayor militarización del país, como consecuencia de la intervención de , empeore la situación”.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) recordó que casi ocho millones de personas en Venezuela, es decir, una cuarta parte de la población, necesita .

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó que, por el momento, no había observado ningún indicio de nuevos desplazamientos masivos desde Venezuela.

Pero “seguimos de cerca la situación y los movimientos transfronterizos”, declaró a los periodistas Eujin Byun, portavoz de Acnur.

Las agencias de Naciones Unidas están preparadas para “apoyar los esfuerzos de y proteger a las personas desplazadas que lo necesiten si fuera necesario”, añadió.

