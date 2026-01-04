Más Información

Caracas, 4 ene.- El Gobierno de agradeció este domingo la postura de China y otros países frente a los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano y la posterior captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En mensajes publicados en su cuenta de Telegram, el canciller Yván Gil agradeció la "firme postura" de , país que exhortó a EU a liberar a Maduro y, según el funcionario venezolano, "a frenar los intentos de subvertir el orden en Venezuela".

Asimismo, reconoció el pronunciamiento de Namibia, que, según Gil, condenó la agresión a la soberanía venezolana y a lo que tachó como "secuestro" de Maduro.

También agradeció el "fuerte respaldo" de Ghana frente a los ataques en el país suramericano, "el secuestro" del mandatario y "el uso unilateral de la fuerza contra una nación soberana".

Destacó, igualmente, el mensaje del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien, según el titular de Exteriores, condenó "la profanación de la soberanía de Venezuela" y la calificó como "una violación al derecho internacional y uso ilícito de la fuerza con una nación soberana".

Gil informó que sostuvo una conversación con Edouard Bizimana, ministro de Asuntos Exteriores de Burundi.

"Burundi ha expresado su alineación con la posición de la Unión Africana, que ha rechazado de manera unánime el atroz acto perpetrado por Estados Unidos", dijo.

Estados Unidos llevó a cabo en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y en varios estados de Venezuela, que incluyó bombardeos en zonas militares y urbanas y afectó el suministro eléctrico en varias zonas de la capital.

Durante el operativo, capturó al mandatario y su esposa, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, y que comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en el país norteamericano, según confirmaron fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).

