El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD llamó a cerrar filas en torno a la unidad nacional, la soberanía y la democracia del país ante cualquier amenaza de intervención extranjera, postura en la que reconoció coincidencias con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

No obstante, también exigió que las autoridades mexicanas actúen con firmeza en las investigaciones contra actores políticos señalados por presuntos vínculos ilícitos, siempre dentro del marco de la ley, y reconoció que algunos funcionarios hayan solicitado licencia para enfrentar esos procesos.

Además, las dirigencias estatales del PRD subrayaron que el perredismo seguirá vivo como una expresión política de izquierda en México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

En el marco del 37 aniversario del PRD celebrado en Zacatecas, el exalcalde de Acapulco y uno de los principales referentes del bloque, Evodio Velázquez Aguirre, señaló que las fuerzas políticas surgidas del perredismo mantienen vigentes los principios históricos de la izquierda democrática, enfocados en la libertad, la igualdad, la democracia participativa y la defensa de las causas sociales.

Explicó que actualmente nueve partidos locales conforman este bloque nacional, al que se han sumado otras expresiones políticas con origen en el PRD, aunque con distintos nombres.

Indicó que durante el encuentro firmaron un compromiso para mantener viva la propuesta de la Revolución Democrática y fortalecer una estructura nacional desde lo local.

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Respecto al contexto nacional y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Evodio Velázquez advirtió que cualquier intervención extranjera violentaría la soberanía mexicana y pondría en riesgo la democracia del país. “México es un país de libertades, de igualdad, de democracia y de soberanía”, expresó.

El dirigente perredista sostuvo que existen coincidencias con la postura de la presidenta Sheinbaum en torno a la defensa de la soberanía nacional, aunque subrayó que también debe existir una exigencia clara para fortalecer las estrategias de seguridad y frenar el avance de la violencia y del crimen organizado.

Añadió que todos los sectores del país deben contribuir a la construcción de la paz y evitar que grupos delictivos continúen ocupando espacios de decisión política y social. En ese sentido, planteó que partidos políticos e institutos electorales deben aplicar filtros más estrictos en la selección de candidaturas para impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

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