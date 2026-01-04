Nueva York. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en Estados Unidos tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (11:00 a.m. en México).

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

¿De qué se acusa a Maduro?

Maduro, su esposa y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 por conspiración de "narcoterrorismo", pero el Departamento de Justicia publicó el sábado una nueva acusación contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que se describía al régimen como un "gobierno corrupto e ilegítimo". Las acusaciones mencionadas son:

Conspiración para cometer narcoterrorismo

Conspiración para importar cocaína

Posesión de armas y artefactos destructivos

La autoridad legal para la incursión, realizada sin la aprobación del Congreso, no estaba clara de inmediato, pero la administración del presidente Donald Trump promovió la expulsión como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos. El presidente promocionó lo que él consideraba otros beneficios potenciales, incluyendo una participación de liderazgo en el país y un mayor control del petróleo.

Según Trump, será el gobierno de Estados Unidos el que "dirija" Venezuela y los encargados de la gestión serán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, quienes están en contacto con Delcy Rodríguez, de quien la Corte Suprema en Venezuela determinó que asumirá como presidenta encargada.

Nicolás Maduro junto a oficiales estadounidenses. (04/01/25) Fotos: ABC

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa, señalando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de "garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan".

El comunicado subraya que todos los procedimientos se realizaron "en estricta conformidad con la ley estadounidense" y que la misión apoyó "una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados" que, según Washington, "contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región".

La fiscal general agregó que "se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica", y atribuyó la responsabilidad del desenlace a "la persistencia en la conducta delictiva" de los acusados.

Maduro llegó a Nueva York en la noche del sábado a bordo de un avión militar para ser trasladado a un edificio federal de la DEA y después al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.

