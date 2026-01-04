Más Información

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero; así lo involucra EU con el narcotráfico

Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

Medios en EU difunden nuevas fotos de Nicolás Maduro; ABC News lo muestra esposado y bajo custodia de la DEA

Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, afirma Trump; es nombrada presidenta interina

Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si “no hace lo correcto”, afirma Trump; es nombrada presidenta interina

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

"El infierno en Brooklyn" y sus famosos habitantes; la prisión que alberga a "El Mayo", "El Chapo"... y ahora a Nicolás Maduro

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos; tribunal de Nueva York fija comparecencia junto a Cilia Flores

Primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos; tribunal de Nueva York fija comparecencia junto a Cilia Flores

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

El discurso de Hugo Chávez que resurgió 20 años después; alertó sobre acusaciones por narco e intervención en Venezuela

Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank, a los 96 años; sobrevivió a Auschwitz y dedicó su vida a educar sobre el Holocausto

Muere Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank, a los 96 años; sobrevivió a Auschwitz y dedicó su vida a educar sobre el Holocausto

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Luisa Alcalde: La 4T es el movimiento de izquierda más fuerte del mundo; tenemos líderes políticos como AMLO y Sheinbaum

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

Hallan sin vida al empresario tequilero, Adrián Corona; fue secuestrado en Jalisco

Nueva York. El presidente de Venezuela,, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en Estados Unidos tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (11:00 a.m. en México).

Lee también:

Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

¿De qué se acusa a Maduro?

Maduro, su esposa y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 por conspiración de "narcoterrorismo", pero el Departamento de Justicia publicó el sábado una nueva acusación contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que se describía al régimen como un "gobierno corrupto e ilegítimo". Las acusaciones mencionadas son:

  • Conspiración para cometer narcoterrorismo
  • Conspiración para importar cocaína
  • Posesión de armas y artefactos destructivos

La autoridad legal para la incursión, realizada sin la aprobación del Congreso, no estaba clara de inmediato, pero la administración del presidente Donald Trump promovió la expulsión como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos. El presidente promocionó lo que él consideraba otros beneficios potenciales, incluyendo una participación de liderazgo en el país y un mayor control del petróleo.

Según Trump, será el gobierno de Estados Unidos el que "dirija" Venezuela y los encargados de la gestión serán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, quienes están en contacto con Delcy Rodríguez, de quien la Corte Suprema en Venezuela determinó que asumirá como presidenta encargada.

Nicolás Maduro junto a oficiales estadounidenses. (04/01/25) Fotos: ABC
Nicolás Maduro junto a oficiales estadounidenses. (04/01/25) Fotos: ABC

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, difundió este domingo en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre la operación que permitió la captura de Maduro y su esposa, señalando que requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de "garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan".

El comunicado subraya que todos los procedimientos se realizaron "en estricta conformidad con la ley estadounidense" y que la misión apoyó "una investigación criminal en curso vinculada al narcotráfico y delitos relacionados" que, según Washington, "contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región".

Lee también:

La fiscal general agregó que "se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica", y atribuyó la responsabilidad del desenlace a "la persistencia en la conducta delictiva" de los acusados.

Maduro llegó a Nueva York en la noche del sábado a bordo de un avión militar para ser trasladado a un edificio federal de la DEA y después al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal que alberga a procesados por causas de alta complejidad penal.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

ESTA /iStock/Prostock-Studio

Costo para tramitar el permiso ESTA en 2026 y viajar sin visa a Estados Unidos

Pasaporte Mexicano. Foto: iStock/Bradai Abderrahmen

Precio del pasaporte mexicano 2026: Requisitos actualizados y cómo sacar fácil la cita por internet, WhatsApp o teléfono

Beca Rita Cetina 2026 estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina 2026: estos alumnos de primaria DEBEN registrarse en enero para recibir el apoyo $1,900 pesos

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto. Foto: Especial / ISSSTE

ISSSTE confirma PAGO DOBLE para pensionados y nueva edad de jubilación; esta la fecha exacta y el monto

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio. Foto: Especial

¿Cómo registro mi número de celular Telcel y AT&T? A partir del 9 de enero de 2026 será obligatorio