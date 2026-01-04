La detención de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses revivió el discurso impartido hace 20 años por su antecesor, Hugo Chávez, quien alertó sobre los planes de Estados Unidos para criminalizar y justificar una intervención a Venezuela.

Aunque en múltiples ocasiones Chávez se pronunció sobre estos planes, el discurso emitido en 2005 en el Palacio de Miraflores, la sede del Gobierno de Venezuela, reapareció en redes sociales luego de que internautas lo relacionan con lo ocurrido la madrugada del 3 de enero de este prematuro 2026 en aquella nación.

En aquel momento, Chávez calificó a Estados Unidos como "la nación más agresora en la historia de la humanidad" por atacar con bombas atómicas a ciudades como Hiroshima y Nagasaki. También hizo referencia a la detención del entonces dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega Moreno, ocurrida a finales de1989 durante la invasión militar de Estados Unidos al país istmeño.

"Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, acusándolo de narcotráficante, y allá está preso el que era Presidente de Panamá", mencionó Chávez en su discurso.

Incluso señaló que "desde espacios que no son realmente aliados, sino gente seria" recibió algunas alertas sobre una operación que estaba en marcha siendo diseñada en el Pentágono, "eso viene aproximándose y es una operación de varios años", alertó el líder del movimiento "Chavismo".

El pronunciamiento de Chávez vuelve a la memoria colectiva al recordar las palabras con las que señaló posibles acusaciones en su contra por narcotráfico, delito por el que ahora es acusado Nicolás Maduro, quien ha sido relacionado por la potencia norteamericana con el Cártel de los Soles, achacando que es el líder de la organización criminal, la cual fue acusada de terrorismo por el mismo país.

"Hace varios años me lo dijo alguien, me dijo: te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti directamente, a ti Chávez; no es que el gobierno apoya o que se permita, no, te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega, es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando, están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es Presidente pues, un viaje a cualquier país del mundo y llegó un comando y se lo llevó", expresó Hugo Chávez.

"Comandante Chávez", como lo llamaban sus seguidores, evocó el episodio histórico cuando Estados Unidos también invadió a Irak y capturó a su presidente Saddam Hussein en 2003.

"Con la excusa de que había armas de destrucción masiva, no las hay, no las hubo, pero igual ahorcaron al Presidente, sin juicio ni nada", acusó.

En su discurso, Hugo Chávez recordó las palabras de su homólogo cubano, Fidel Castro, y coincidió con la idea de que, si en algún momento la nación norteamericana lo perseguía, sería firme a sus convicciones y moriría con dignidad y al frente de su país.

"Fidel me dijo un día 'si a ti o a mí nos pasa un día eso —que nos invadan— lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, ahí, en la primera línea de batalla' y es lo que yo haría, yo no voy a irme para un monte, voy a morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país", mencionó Hugo Chávez.

EU captura a Nicolás Maduro en Venezuela

La madrugada del sábado 3 de enero, fuerzas armadas de Estados Unidos causaron fuertes explosiones con ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona en Caracas, Venezuela, anunciando la intervención de Estados Unidos para capturar al líder Nicolás Maduro.

Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon en Caracas, reportó la agencia Associated Press (AP).

Los habitantes de varios barrios salieron apresuradamente a las calles. Se podía ver a algunos desde lejos en varias zonas de Caracas.

Los ataques en Venezuela la madrugada de este sábado dejaron al menos 40 muertos en el país sudamericano, incluyendo personal militar y civiles, reportó el diario estadounidense The New York Times, que citó como fuente a un alto funcionario venezolano que pidió el anonimato.

apr