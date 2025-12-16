Más Información

Los secretarios de Estado y de Guerra de Estados Unidos, y , aseguraron que el miércoles se proyectará, para las comisiones del Congreso que supervisan al Pentágono, el vídeo íntegro del polémico ataque sobre una supuesta narcolancha realizado el pasado 2 de septiembre que algunos han asegurado que podría constituir un crimen.

Rubio y Hegseth mantuvieron hoy una reunión informativa con senadores y a la salida del encuentro aseguraron a medios que los miembros de las Comisiones de Fuerzas Armadas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, podrán ver las imágenes sin editar del sobre el navío.

"Por supuesto, no vamos a publicar un vídeo sin editar y que es alto secreto al público general", se apresuró a aclarar Hegseth a los periodistas.

El ataque ejecutado en el Caribe el 2 de septiembre implicó un segundo bombardeo sobre la lancha, que Washington asegura que transportaba narcóticos, que remató a dos supervivientes del ataque inicial, algo que expertos en derecho militar consideran que supondría una acción ilegal.

Inicialmente, el presidente Donald Trump dijo que no tenía "ningún problema" en publicar el video del ataque, aunque cambió después de opinión y dijo que dejaría que fuera Hegseth quien decidiera si se hacía público o no.

El ataque del 2 de septiembre fue el primero de una serie de bombardeos que Washington ha llevado a cabo en el sur del Caribe y el Pacífico oriental y que ha supuesto la destrucción de alrededor de dos docenas de supuestas narcolanchas y la muerte de al menos 95 de sus ocupantes.

Estos bombardeos se enmarcan en el enorme despliegue militar que el Pentágono mantiene en el Caribe desde septiembre que busca forzar la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tal y como admitió en una entrevista publicada hoy por Vanity Fair la jefa de Gabinete del propio Trump, Suzie Wiles.

