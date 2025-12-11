Más Información

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

¿A partir de cuándo se pueden tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos en la CDMX?

Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, , ordenó a su departamento modificar la tipografía utilizada en sus documentos oficiales al considerar que los cambios introducidos por el anterior Gobierno eran 'woke' porque promovían la diversidad e inclusión.

Según un cable enviado a los diplomáticos al que tuvo acceso el diario The New York Times, Rubio habría instruido recuperar el uso de la tipografía Times New Roman en la documentación oficial, revirtiendo así el empleo de Calibri durante la Administración de .

El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que el uso de Times New Roman restaurará "el decoro y el profesionalismo en el trabajo escrito del ", mientras que Calibri es, según él, "informal" y "choca" con el membrete oficial.

Rubio justificó además el cambio afirmando que la modificación tipográfica del Gobierno anterior fue una decisión ineficaz, de la que culpó a los programas "radicales" de diversidad e inclusión, que la Administración de ha prometido eliminar.

En 2023, el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, ordenó el uso de Calibri por recomendación de la oficina de diversidad e inclusión del departamento, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para lectores con visión reducida o dislexia.

A diferencia de Times New Roman, Calibri es una tipografía sin serifa, los pequeños remates en los extremos de los trazos de las letras. Por ello, se la considera más suave y accesible para personas con dificultad de lectura.

Times New Roman había sido la tipografía oficial del desde 2003, durante 20 años.

"El cambio a Calibri no logró nada más que degradar la correspondencia oficial del departamento", afirmó Rubio.

