Diputados de Morena se embolsan 100 mdp de atención ciudadana

Lluvias dejan 31 fallecidos y a Poza Rica bajo el agua

… Y mientras tanto, tormenta “Raymond” deja daños en el Pacífico mexicano

Cae en Quintana Roo "El Griego", señalado de ser líder del grupo criminal “Dalen”; contaba con ficha roja de Interpol

Explosión de pipa de Puente de la Concordia, por omisiones de Tomza: fiscalía

Clausuran funerarias por caso Ayotzinapa

Lluvias en cinco estados dejan más de 320 mil usuarios con afectaciones de energía: CFE; reportan deslaves y daños en viviendas

Cae supuesto implicado en homicidio del cura de Guerrero Bertoldo Pantaleón

Luisa Alcalde acusa campaña contra "Andy" López tras compra de obra de Yayoi Kusama; niega intervención en elección de candidaturas

Morenista Hugo Eric dice que México permite la "invasión del crimen organizado"; considera que existe una "narcosociedad"

“La policía Jazmín se siente triste; nada más ven el uniforme”

En medio de las inundaciones en Poza Rica, reportan saqueos de algunas tiendas

El expresidente de Estados Unidos, , se someterá a radioterapia en una "siguiente fase" de su , según informó el portal NBC.

Un portavoz del exmandatario informó a la cadena que la radioterapia formará parte de un "plan de cuidados" contra el agresivo , con metástasis en los huesos, cuyo diagnostico fue hecho público el pasado mes de mayo.

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló el portavoz.

A principios de septiembre, se conoció que Biden, de 82 años, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Foto: EFE
En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Foto: EFE

Biden padece cáncer de próstata

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en la posición debido a su edad y su salud.

El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden lo declaró apto para continuar en la posición tras un examen físico.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa, tras la que el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional.

