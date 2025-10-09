Más Información

La Universidad Autónoma de Tamaulipas () promovió entre su comunidad estudiantil femenina la detección oportuna del cáncer de mama.

Desplegó acciones con el programa “Prevención que Inspira, Súmate al Rosa”, para sensibilizar y promover la conciencia sobre la detección oportuna y fortalecer la cultura de la prevención.

En la conferencia realizada en el Aula Magna de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH), se aseguró que el no solo representa un desafío médico, sino también un reto social y emocional que exige la unión de toda la sociedad.

Asistieron Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, así como estudiantes, docentes y personal universitario, quienes participan en estas actividades destinadas a la promoción de la salud y el bienestar integral.

En su momento, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, directora de la Unidad Académica anfitriona, consideró que este tipo de jornadas permiten crear conciencia colectiva.

Y exhortó a la comunidad universitaria a llevar el mensaje de la prevención más allá de las aulas y convertirlo en un compromiso social que trascienda como ejemplo de solidaridad y responsabilidad hacia la sociedad.

El psicoterapeuta y especialista en tanatología, Lauro Enrique Cantú Carmona, expuso la importancia que tiene “Reconectando contigo: Salud mental y autocuidado consciente”.

Asimismo se impartió el taller “Pasos de autoexploración de mama”, por la especialista en detección y diagnóstico de cáncer de mama de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), Paola Jazmín Ruiz Castro, quien ofreció una guía práctica sobre las técnicas adecuadas para la autoexploración y la relevancia de acudir a revisiones médicas periódicas.

Esta actividad forma parte de la serie de eventos que la UAT organiza durante el mes de octubre en sus diferentes dependencias, con el propósito de fomentar la conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y reforzar el compromiso institucional con la salud integral y el bienestar de su comunidad universitaria.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas promovió entre su comunidad estudiantil femenina la detección oportuna del cáncer de mama este jueves 9 de octubre de 2025. Foto: Especial
