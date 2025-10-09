Más Información

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de tener un encuentro con familiares de las víctimas, el , acordó implementar un plan integral que garantice la reparación de daños, atención médica, apoyos sociales y becas educativas para los deudos de la cometida por elementos policiales en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019.

La reunión se realizó en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, con la presencia del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez; y la comisionada estatal de Víctimas, Lorena Perales Salinas; quienes dialogaron con los familiares, representados por Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Beas explicó que se acordó establecer un plan de atención psicológica para las víctimas indirectas que lo requieran; tramitar las becas y apoyos alimentarios; y emitir un proyecto de reparación integral que contemple la compensación por los daños sufridos.

Acuerdan de plan de atención a víctimas colaterales (09/10/2025). Foto: Especial
Acuerdan de plan de atención a víctimas colaterales (09/10/2025). Foto: Especial

Lee también

En la reunión también participaron Carolina González Maldonado, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, y Juan Ángel Martínez, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

Según el expediente CNDH/2/2022/12263/VG, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales, (GOPE), habrían a ocho personas, y cometieron violaciones graves a los derechos humanos establecidos en los estándares internacionales, por el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego.

Después de cometer la masacre, los elementos de GOPES adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), habrían fabricado pruebas para simular que el asesinato de las ocho personas ocurrió en un enfrentamiento, pero esto resultó ser una mentira.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses