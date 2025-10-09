Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de tener un encuentro con familiares de las víctimas, el Gobierno de Tamaulipas, acordó implementar un plan integral que garantice la reparación de daños, atención médica, apoyos sociales y becas educativas para los deudos de la masacre cometida por elementos policiales en Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 2019.

La reunión se realizó en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, con la presencia del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez; y la comisionada estatal de Víctimas, Lorena Perales Salinas; quienes dialogaron con los familiares, representados por Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Beas explicó que se acordó establecer un plan de atención psicológica para las víctimas indirectas que lo requieran; tramitar las becas y apoyos alimentarios; y emitir un proyecto de reparación integral que contemple la compensación por los daños sufridos.

Acuerdan de plan de atención a víctimas colaterales (09/10/2025). Foto: Especial

En la reunión también participaron Carolina González Maldonado, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, y Juan Ángel Martínez, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

Según el expediente CNDH/2/2022/12263/VG, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales, (GOPE), habrían asesinado a ocho personas, y cometieron violaciones graves a los derechos humanos establecidos en los estándares internacionales, por el uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego.

Después de cometer la masacre, los elementos de GOPES adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), habrían fabricado pruebas para simular que el asesinato de las ocho personas ocurrió en un enfrentamiento, pero esto resultó ser una mentira.

