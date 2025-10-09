San Cristóbal de las Casas.- Después de 48 horas de suspensión del servicio, por la caída de una torre de tendido eléctrico, esta madrugada se restableció el servicio para unos 300 mil usuarios en los municipios de Comitán, Las Margaritas y La Independencia.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en la madrugada se restableció el servicio. "A las 05:47 horas se restableció el servicio al 100% de los usuarios en los municipios de Comitán, Las Margarita y La Trinitaria".

El martes a las 18:00 horas se suspendió el servicio de energía eléctrica, cuando una torre de tendido cedió por el crecimiento de un arroyo y viento en la comunidad López Hernández, del municipio de Venustiano Carranza.

Horas antes, los usuarios habían reportado cortes intermitentes del servicio en los tres municipios, hasta que a las 18:00 horas se suspendió el servicio definitivamente.

Unas 300 mil personas habían quedado sin el servicio de energía, desde el martes por la tarde.

Hasta el lugar llegaron 116 trabajadores de la paraestatal para levantar la torre, con un helicóptero, plantas de luz y vehículos.

Debido a la zona pantanosa, no pudo ingresar una grúa, por lo que con la ayuda del helicóptero se levantaron los postes y cables.

A las 05:47 horas, se restableció el servicio en los tres municipios ubicados en la frontera con Guatemala.

Los hospitales públicos y privados, supermercados, gasolineras, compañías de telefonía celular y otros negocios estaban funcionando con plantas generadoras de energía eléctrica.

