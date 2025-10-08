Más Información

Chilpancingo.- El sacerdote fue sepultado en su pueblo natal Changata, en el municipio de Ajuchitlan del Progreso, en la Tierra Caliente.

La mañana de miércoles, fue despedido Bertoldo Pantaleón por cientos de vecinos, amigos y familiares en .

Antes del sepelio, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández ofició una misa acompañado por el obispo de la diócesis de Altamirano, Joel Campos.

Despiden al sacerdote Bartolo Pantaleón Estrada en su pueblo natal (08/10/2025). Foto: Especial
Despiden al sacerdote Bartolo Pantaleón Estrada en su pueblo natal (08/10/2025). Foto: Especial

En la misa el obispo afirmó que Bertoldo Pantaleón fue un buen sacerdote y pidió seguir su ejemplo.

La noche del martes, el sacerdote fue velado en la casa familiar de donde salió rumbo al panteón.

En el cortejo fúnebre hubo porras, aplausos y llanto.

Decenas de personas se despiden del sacerdote encontrado muerto en Guerrero (08/10/2025). Foto: Especial
Decenas de personas se despiden del sacerdote encontrado muerto en Guerrero (08/10/2025). Foto: Especial

Hasta el momento, la iglesia en Guerrero no ha pedido abiertamente justicia por

Bertoldo Pantaleón fue hallado muerto la tarde del lunes en una brecha a unos metros de la carretera federal Acapulco-México a la altura de la comunidad de Milpillas, en Eduardo Neri.

El cadáver de Bertoldo Pantaleón estaba dentro de una camioneta y tenía señas de .

Bertoldo Pantaleón estaba reportado como desaparecido desde el sábado 4 de octubre. Fue visto por última vez en la comunidad de Atzcala, en el municipio de Cocula, donde asistió a oficiar una misa de 15 años.

Bertoldo Pantaleón era el párroco de la iglesia de San Cristóbal, en Mezcal, llegó en febrero del 2018, tras el asesinato del entonces párroco el sacerdote Germaín Muñoz García.

