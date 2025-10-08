Más Información

Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; debe seguir preso en el Altiplano

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Mérida, Yucatán.- Vecinos del fraccionamiento Gran San Pedro Cholul denunciaron otro .

De acuerdo con declaraciones de los vecinos, este miércoles aparecieron cinco perros, una gatita y una zarigüeya muertos, todos con signos evidentes de y con rastros de veneno.

Los hechos ocurrieron en la calle 35 por 6, en una zona donde apenas comienzan a habitar las viviendas.

Envenenamiento masivo de animales en Yucatán (08/10/2025). Foto: Especial
Envenenamiento masivo de animales en Yucatán (08/10/2025). Foto: Especial

Se informó que un perro logró sobrevivir tras ser encontrado a tiempo y trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde fue atendido de inmediato.

Los indignados vecinos señalan que la vigilancia policiaca es prácticamente nula en la zona y, aunado al poco tránsito de personas, se facilita estos actos de .

Los habitantes del fraccionamiento exigen la intervención de las autoridades municipales y de la Fiscalía Ambiental, ya que —afirman— no se ha hecho nada efectivo para investigar ni detener al responsable, a pesar de la reiteración de estos actos.

Restos de presunto material de envenenamiento (08/10/2025). Foto: Especial
Restos de presunto material de envenenamiento (08/10/2025). Foto: Especial

La Policía Estatal de Investigación (PEI) se ha hecho cargo del caso y ha iniciado las indagatorias para determinar quién o quiénes estarían detrás de este acto que podría no ser un hecho aislado, ya que situaciones similares se reportaron en menos de un mes en la misma zona.

El pasado 9 de septiembre, en ese mismo fraccionamiento, fueron envenenados, al menos diez perros y un zorrillo, sin que hasta ahora se haya encontrado al responsable.

