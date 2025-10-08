Mérida, Yucatán.- Vecinos del fraccionamiento Gran San Pedro Cholul denunciaron otro envenenamiento masivo de animales.

De acuerdo con declaraciones de los vecinos, este miércoles aparecieron cinco perros, una gatita y una zarigüeya muertos, todos con signos evidentes de intoxicación y con rastros de veneno.

Los hechos ocurrieron en la calle 35 por 6, en una zona donde apenas comienzan a habitar las viviendas.

Envenenamiento masivo de animales en Yucatán (08/10/2025). Foto: Especial

Se informó que un perro logró sobrevivir tras ser encontrado a tiempo y trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde fue atendido de inmediato.

Los indignados vecinos señalan que la vigilancia policiaca es prácticamente nula en la zona y, aunado al poco tránsito de personas, se facilita estos actos de crueldad animal.

Los habitantes del fraccionamiento exigen la intervención de las autoridades municipales y de la Fiscalía Ambiental, ya que —afirman— no se ha hecho nada efectivo para investigar ni detener al responsable, a pesar de la reiteración de estos actos.

Restos de presunto material de envenenamiento (08/10/2025). Foto: Especial

La Policía Estatal de Investigación (PEI) se ha hecho cargo del caso y ha iniciado las indagatorias para determinar quién o quiénes estarían detrás de este acto que podría no ser un hecho aislado, ya que situaciones similares se reportaron en menos de un mes en la misma zona.

El pasado 9 de septiembre, en ese mismo fraccionamiento, fueron envenenados, al menos diez perros y un zorrillo, sin que hasta ahora se haya encontrado al responsable.

