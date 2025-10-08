La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó los triunfos de Morena en los municipios de Papantla y Poza Rica, ambos ubicados en el norte de Veracruz.

Los magistrados federales confirmaron las resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz y validaron la elección en esas dos demarcaciones, donde el Partido Movimiento Ciudadano denunció que hubo un fraude oficial.

La autoridad electoral federal, consideró que no se acreditaron, en ambos casos, que se hubiera vulnerado la cadena de custodia en el traslado de los paquetes del consejo municipal al Organismo Público Local Electoral.

Lee también Secretario de Seguridad de Morelos llama a alcaldes a imponer cláusulas para que artistas no canten narcocorridos

De ahí que validaron las resoluciones del Tribunal local, el cual determinó que por lo tanto no se manipularon paquetes electorales durante y después de la jornada electoral del primero de junio.

La disputa por esos dos municipios ha generado una fuerte confrontación entre Morena, el Gobierno del Estado y Movimiento Ciudadano, este último que denuncia un fraude oficial.

Tras la decisión de la Sala Regional, Movimiento Ciudadano lamentó que se les haya quitado el triunfo que consideran ganaron en las urnas.

Lee también Protestan en Cuernavaca por homicidio de vecino ultimado, presuntamente, cuando grababa detención irregular

Poza Rica, elección cardíaca

Tras la elección pasada, en Poza Rica había obtenido el triunfo el Partido Movimiento Ciudadano, sin embargo tras diversas quejas de Morena, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó un recuento voto por voto.

Luego de ese recuento total de votos en 51 paquetes electorales, los magistrados locales determinaron que Morena ganó con una diferencia de 519 sufragios.

De tal forma que la autoridad electoral revocó el triunfo del ex candidato de Movimiento Ciudadano y alcalde electo, Emilio Olvera Andrade y ordenó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral la entrega de la Constancia de Mayoría a la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

Lee también Marina del Pilar, gobernadora de BC, confirma que está en proceso de divorcio; "respeto mucho a Carlos, es un gran papá, un gran hombre", dice

Durante la elección, el candidato de MC, Emilio Olvera Andrade resultó ganador con un total 15 mil 384 votos, sin embargo, tras el recuento de votos sumó 14 mil 304. Mientras que la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien en la elección había sumado 14 mil 884 votos, con el recuento total de votos sumó 14 mil 823 sufragios a su favor.

Durante el proceso del recuento, se decretó la nulidad de dos casillas electorales y se revisaron 478 votos que habían sido reservados por existir dudas sobre el sentido del voto.

Lee también Violencia en Sinaloa: se registran cuatro asesinatos en Navolato en solo 24 horas

Papantla, elección cerrada

La elección de Papantla se definió en un recuento de voto por voto por parte de las autoridades electorales, ello debido a que la diferencia de votos había sido de menos uno por ciento.

Durante el recuento realizado por el OPLE, el candidato morenista Gonzalo Flores Castellanos se impuso al abanderado del Partido Movimiento Ciudadano, quien en el conteo preliminar aventajaba.

Papantla se encontraba en la lista de once municipios donde la diferencia entre el primer y segundo lugar era del 1 por ciento o menos, por lo que la ley electoral establecía que debía haber un recuento total de votos. De tal forma que se abrieron los 222 paquetes electorales.

Lee también Fiscalía de Michoacán revela que personas detenidas en Tierra Caliente están relacionadas con extorsión a limoneros

De acuerdo con el conteo de actas del programa de Resultados Electorales Preliminares, realizado el día de la jornada electoral, el candidato de Movimiento Ciudadano aventajaba con 26 mil 707 votos, contra 26 mil 303 del candidato de la alianza Morena-PVEM.

Sin embargo, en el cómputo municipal, la tendencia se revirtió para Morena-PVEM que registró 26 mil 917 votos, contra 26 mil 541 de Movimiento Ciudadano, una diferencia de 403 votos entre el primer y segundo lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr