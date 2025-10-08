Más Información

Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Trump asegura que Israel y Hamas "han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz"

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; continúa preso en el Altiplano

Niegan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; continúa preso en el Altiplano

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

México enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20; ¿Cuándo será el partido por el pase a Semifinales?

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y ex Monarcas de Morelia, a los 69 años

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó los triunfos de en los municipios de Papantla y Poza Rica, ambos ubicados en el norte de Veracruz.

Los magistrados federales confirmaron las resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz y validaron la en esas dos demarcaciones, donde el Partido Movimiento Ciudadano denunció que hubo un fraude oficial.

La autoridad electoral federal, consideró que no se acreditaron, en ambos casos, que se hubiera vulnerado la cadena de custodia en el traslado de los paquetes del consejo municipal al Organismo Público Local Electoral.

Lee también

De ahí que validaron las resoluciones del Tribunal local, el cual determinó que por lo tanto no se manipularon paquetes electorales durante y después de la jornada electoral del primero de junio.

La disputa por esos dos municipios ha generado una fuerte confrontación entre Morena, el Gobierno del Estado y Movimiento Ciudadano, este último que denuncia un fraude oficial.

Tras la decisión de la Sala Regional, Movimiento Ciudadano lamentó que se les haya quitado el triunfo que consideran ganaron en las urnas.

Lee también

Poza Rica, elección cardíaca

Tras la elección pasada, en Poza Rica había obtenido el triunfo el Partido Movimiento Ciudadano, sin embargo tras diversas quejas de Morena, el Tribunal Electoral de Veracruz ordenó un recuento voto por voto.

Luego de ese recuento total de votos en 51 paquetes electorales, los magistrados locales determinaron que Morena ganó con una diferencia de 519 sufragios.

De tal forma que la autoridad electoral revocó el triunfo del ex candidato de Movimiento Ciudadano y alcalde electo, Emilio Olvera Andrade y ordenó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral la entrega de la Constancia de Mayoría a la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

Lee también

Durante la elección, el candidato de MC, Emilio Olvera Andrade resultó ganador con un total 15 mil 384 votos, sin embargo, tras el recuento de votos sumó 14 mil 304. Mientras que la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien en la elección había sumado 14 mil 884 votos, con el recuento total de votos sumó 14 mil 823 sufragios a su favor.

Durante el proceso del recuento, se decretó la nulidad de dos casillas electorales y se revisaron 478 votos que habían sido reservados por existir dudas sobre el sentido del voto.

Lee también

Papantla, elección cerrada

La elección de Papantla se definió en un recuento de voto por voto por parte de las autoridades electorales, ello debido a que la diferencia de votos había sido de menos uno por ciento.

Durante el recuento realizado por el OPLE, el candidato morenista Gonzalo Flores Castellanos se impuso al abanderado del Partido Movimiento Ciudadano, quien en el conteo preliminar aventajaba.

Papantla se encontraba en la lista de once municipios donde la diferencia entre el primer y segundo lugar era del 1 por ciento o menos, por lo que la ley electoral establecía que debía haber un recuento total de votos. De tal forma que se abrieron los 222 paquetes electorales.

Lee también

De acuerdo con el conteo de actas del programa de Resultados Electorales Preliminares, realizado el día de la jornada electoral, el candidato de Movimiento Ciudadano aventajaba con 26 mil 707 votos, contra 26 mil 303 del candidato de la alianza Morena-PVEM.

Sin embargo, en el cómputo municipal, la tendencia se revirtió para Morena-PVEM que registró 26 mil 917 votos, contra 26 mil 541 de Movimiento Ciudadano, una diferencia de 403 votos entre el primer y segundo lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses