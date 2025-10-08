Más Información

Tijuana.- La gobernadora de Baja California, , confirmó que comenzó un proceso de divorcio con su aún esposo, Carlos Torres Torres, quien se ostentaba con un cargo honorario como coordinador de Proyectos Estratégicos en el estado.

Durante su conferencia de prensa semanal, la mañana de este miércoles la gobernadora fue cuestionada por la prensa sobre si existía una

"Estamos en proceso de divorcio, respeto mucho a Carlos, es un gran papá, un gran hombre y lo estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto" detalló, luego de que se especulara sobre un posible divorcio desde hace semanas.

La separación ocurre en el marco de una serie de señalamientos y acciones que vinculan a Carlos Torres Torres con posibles actos ilegales o irregulares, como la por parte del gobierno estadounidense.

Desde las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos, Torres Torres dejó de acompañar en eventos públicos a la mandataria.

