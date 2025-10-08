Autoridades educativas y de Protección Civil de Puebla determinaron suspender actividades escolares durante hoy y el jueves en 64 municipios como medida preventiva ante intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Jerry”.

Se trata de las regiones de las sierras Norte y Nororiental, donde suspendieron actividades académicas presenciales en 5 mil 875 escuelas con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad educativa.

La Secretaría de Educación de Puebla determinó que las y los estudiantes de todos los niveles educativos, desde educación preescolar hasta superior, recibirán el servicio a distancia, con actividades que realizarán en sus domicilios con tareas, libros de texto y actividades académicas correspondientes a su avance.

Dicha suspensión se aplicará para los días 8 y 9 de octubre, y se espera que, a partir del 10 de octubre, las y los estudiantes se incorporen a las aulas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Los municipios son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán.

Así como Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla, Zongozotla.

Y de la Sierra Noriental son Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Avila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza, Zoquiapan.

