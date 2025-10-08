San Cristóbal de las Casas.- El desarrollo ciclónico en las costas de Chiapas y una vaguada sobre la Península de Yucatán, han provocado lluvias intensas con daños en al menos 17 municipios de Chiapas, aunado a la falta de energía eléctrica en tres municipios, que ha afectado a más de 300 mil habitantes.

La Secretaría de Protección Civil dio a conocer que son 17 municipios los afectados por las lluvias en las regiones Costa, Norte, Altos, Selva, Frailesca, Fronteriza, y Sierra, con inundaciones en vivienda como consecuencia del desbordamiento de ríos y arroyos, derrumbes en caminos y carreteras.

Lee también Muere niño de 3 años tras ser arrastrado por un arroyo en Santa María Colotepec, Oaxaca

Desde que se ha presentado las afectaciones, elementos de Protección Civil y pobladores trabajan para restablecer el paso de caminos, también se limpian viviendas, se ha llevado ayuda humanitaria a familias y se han activado refugios.

Los municipios más afectados son: Teopisca, Chenalhó, Pantelhó, Pijijiapan, Capitán Luis A. Vidal, Ángel Albino Corzo, Chiapilla, Amatán, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Tapachula, Salto de Agua, Siltepec, El Bosque, La Independencia, Las Margaritas y Comitán.

Foto: Especial

Colapsa torre eléctrica y deja sin luz a más de 350 mil habitantes

Aunado a esto, una torre de tendido de energía eléctrica colapsó en la comunidad López Hernández, del municipio de Venustiano Carranza, lo que provocó la suspensión del servicio en Comitán, Las Margaritas y La Independencia, en la región Fronteriza.

“Se informa que las plantas de emergencia están en proceso de instalación en servicios prioritarios como clínicas, gasolineras, sistemas de bombeo y antenas de comunicación (mientras) se restablece el servicio eléctrico y reducir el impacto en la población general”, explicó la dependencia.

Lee también Localizan sin vida a joven desaparecido en Playa Azul, Salina Cruz; continúan fuertes lluvias en Oaxaca

La suspensión del servicio de energía eléctrica desde el martes a las 18:00 horas ha provocado afectaciones a unos 353 mil 614 habitantes de los tres municipios.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para levantar la torre y restablecer el servicio de energía. “La CFE se encuentra trabajando para restablecer el servicio”, anunció la Secretaría de Protección Civil.

Foto: Especial

Dos de los municipios con mayores afectaciones por el desbordamiento de ríos y arroyos son Villa Comaltitlán y Acapetahua, con inundaciones en decenas de viviendas en varias comunidades, pero también se han presentado derrumbes.

En el municipio de Pijijiapan, 105 viviendas han sido afectadas por la crecida de ríos y arroyos, en las comunidades Campanillo, Nuevo México y Santa Virginia.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el huracán Priscilla se encuentra a 310 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a las 06:00 horas de este miércoles, en fenómeno en la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 310 kilómetros, al suroeste de Cabos San Lucas, Baja California.

El huracán Prisilla y zonas de baja presión con potencial ciclónico y vaguada en niveles medios atmosféricos, provocarán lluvias puntuales torrenciales en Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL