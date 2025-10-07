El cuerpo del joven H. L. E. de 18 años, originario de la colonia Jesús Rasgado del municipio de Salina Cruz, fue encontrado ayer. La víctima fue reportada como desaparecida el pasado domingo en la zona conocida como Playa Azul.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el hallazgo fue posible mediante los trabajos coordinados entre buzos de la Secretaría de Marina (Semar) y elementos de la Policía Municipal, quienes desde el primer momento activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Posteriormente, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes con apoyo de las autoridades competentes para el levantamiento del cuerpo y su entrega a los familiares.

Pronostican intensas lluvias

Asimismo, informó que se esperan condiciones meteorológicas complejas en Oaxaca, que ocasionarán un fuerte temporal de lluvias de intensidad variable y tormentas localmente intensas, asociadas con rachas fuertes de viento, actividad eléctrica y áreas de granizo.

Estas condiciones se extenderán durante esta semana. Los mayores acumulados se presentarán en la Sierra Sur, Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

“Todo esto es generado por una zona de baja presión con potencial alto para desarrollo ciclónico en inmediaciones del Golfo de Tehuantepec, que se ubica dentro de la vaguada monzónica; en combinación con una segunda baja presión que se internará sobre la Península de Yucatán, que al emerger sobre la sonda de Campeche puede evolucionar a ciclón tropical en los próximos días al sur del Golfo de México”.

