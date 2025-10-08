La Paz.— El huracán Priscilla, que la tarde de ayer martes tenía categoría 2, mantenía su influencia sobre Baja California Sur y Sinaloa, con lluvias fuertes, vientos y oleaje elevado en Puerto Vallarta.

Hasta las 18:15 horas de ayer, el fenómeno se encontraba a 320 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas. Avanzaba hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora (km/h) con vientos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h.

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa y el norte y centro de Nayarit.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, informó que el fenómeno es un “huracán peligroso y muy extenso y muy amplio”, y por ello se presentarán lluvias hasta el sábado.

Detalló que ayer martes debía alcanzar su pico de intensidad y luego iniciar una fase de debilitamiento; no obstante, recalcó que no significa que dejará de llover, sino que entrará a una zona con aguas menos cálidas que hará que pierda fuerza gradual. Sin embargo, sus bandas nubosas —dijo— seguirán generando lluvias en Baja California Sur y Sonora.

“Para mañana [miércoles] sobre las 9 de la mañana debería estar debilitándose... sería un huracán peligroso, pero seguirá paralelo a Baja California Sur y va a durar varios días. El sábado ya se degradaría a depresión tropical y a partir de ahí se iría a Baja California y a Sonora”, explicó el funcionario.

En Los Cabos, las lluvias son copiosas. El alcalde Christian Agúndez Gómez refirió que hasta la tarde de ayer se habían registrado 94 milímetros, lo que provocó escurrimientos y vialidades azolvadas, generando complicaciones, como vehículos atascados.

Un equipo de trabajo y brigadas se trasladó a este municipio, donde se estimaba la presencia de unos 30 mil turistas que son atendidos por las brigadas de prevención en hoteles.

El Consejo Estatal de Protección Civil mantuvo la suspensión de clases para este miércoles en los municipios de La Paz y Los Cabos.

En Sinaloa se mantenía una alerta preventiva, con olas de hasta dos metros de altura en las playas de Elota, Mazatlán y Topolobampo, por lo que Protección Civil estatal recomendó tener precauciones en los cruces de calles y avenidas.

Los puertos de Mazatlán y Topolobampo cerraron la navegación a embarcaciones menores, entre ellas las pesqueras, turísticas y yates pequeños, y alertaron a la flota camaronera del Pacífico para que busquen refugio o retornen a puerto.

En Puerto Vallarta, Jalisco, las olas alcanzaban los cuatro metros de alto y se convirtió en un fenómeno que pobladores y turistas documentaron en redes sociales.

Protección Civil de Jalisco llamó a la población a evitar ingresar al mar y en zonas de playa hasta nuevo aviso, respetar los cierres preventivos y no cruzar zonas inundadas o corrientes de agua.