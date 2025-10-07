Más Información

Autoridades de Protección Civil confirmaron la muerte de un niño de tres años de edad, identificado como Iker G. R., luego de que la camioneta en que viajaba fue arrastrada por la corriente de un arroyo en una localidad de Santa María Colotepec.

De acuerdo con el reporte, el conductor de la camioneta que transportaba a al menos nueve personas cruzó un arroyo cerca de Valdeflores en la comunidad de la Ranchería Carrasco, pero la crecida del cauce por las intensas lluvias que se han registrado en la zona, arrastró el vehículo.

Además de la muerte del menor de tres años, se informó que un hombre de 31 años de edad identificado como Ramón G. R. resultó con trauma de tórax y fractura de cadera; mientras que un menor de 11 años de edad, Wilbert G. L., tuvo traumatismo facial y fractura de húmero.

El hombre y el menor que resultaron lesionados fueron trasladados de emergencia al hospital general de Puerto Escondido.

Iker G. R. estuvo desaparecido por algunas horas, hasta que su cuerpo fue encontrado sin vida a aproximadamente cuatro kilómetros de donde ocurrió el accidente, arrastrado por la corriente del arroyo.

