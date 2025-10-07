Culiacán, Sin.- En operativos terrestres realizados en el medio rural de los municipios de Escuinapa y San Ignacio, las fuerzas federales lograron detener a tres hombres armados, con chalecos tacticos y aseguraron 10 mil 343 cartuchos utiles de diversos calibres.

Las autoridades reportaron que en trabajos de reconocimiento en la zona del poblado de Las Lajas, en los municipios de San Ignacio, el persona militar, localizó 56 cargadores abastecidos y 10 mil 343 cartuchos utiles, sin localizar a personas cerca del sitio.

Lee también Vinculan a proceso a Paul "N" por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en Culiacán

En la cabecera municipal de Escuinapa, elementos del ejército detuvieron a tres civiles armados, a los que les aseguró tres fusiles automáticos, cargadores y cartuchos de diversos calibres, tres chalecos tácticos con placas balísticas y un casco Kevlar.

Las autoridades federales dieron a conocer que en ambos casos, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Pùblico Federal para que se investigue las responsabilidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL