Culiacán.- En diversos despliegues de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en los municipios de Culiacán, Cósala y Mazatlán, lograron detener a cinco hombres armados y aseguraron cinco áreas de concentración de sustancias químicas, entre los productos 610 litros de acetona, 420 de alcohol bencílico y 345 de etanol.

Los elementos de la Guardia Nacional en un patrullaje de vigilancia por las calles de la ciudad de Mazatlán detectaron que en un vehículo Kia. Sus ocupantes, al detectar su presencia, asumieron una actitud sospecho e imprimieron mayor velocidad.

El personal federal los persiguió y calles adelante lograron detenerlos, al revisar la unidad encontraron cuatro fusiles automáticos AK-478, 26 cargadores abastecidos, un chaleco táctico, un inhibidor de señal, 23 puntas de acero y verificaron que la unidad en que viajaban tiene reporte de robo.

Durante el operativo de detención, una de las cinco personas resultó herida, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Las autoridades informaron que, en reconocimientos terrestres, encuadrados a la Operación de Búsqueda, Localización y destrucción de Laboratorios, en el poblado de Walamito, en Culiacán y en la Bataca y Mezcaltitlán, en Cósala, se ubicaron cinco puntos de almacenamiento de diversas sustancias químicas.

En estos operativos, se logró asegurar 610 litros de acetona, 420 de alcohol bencílico, 100 de ácido clorhídrico, 50 de alcohol etílico, 100 de thiner, 100 de precursores químicos, un kilo de peróxido, diez kilos de sosa cautica, bidones y tambos vacíos, todo ello fue puesto a disposición del Ministerio Público federal.

Hallan marihuana y vapeadores en empresa de paquetería

En una nueva revisión a una empresa de comercio de paquetería y mensajería, ubicada en la colonia las Vegas, en la parte oriente de la capital del estado, elementos de la Guardia Nacional localizaron 4.5 kilos de marihuana y 21 vapeadores de nicotina, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Una primera inspección efectuada el pasado miércoles a la empresa de paquetería, ubicada por el boulevard Francisco I Madero, en la colonia las Vegas, las fuerzas federales, encontraron cuatro bolsas con yerba verde, con las características de la marihuana y 36 vapeadores de nicotina.

En una segunda revisión, en las 37 bolsas de plástico encontradas, se verificó que se trata de una yerba verde seca, con las características de la marihuana, las cuales dieron un peso de 4.5 kilos.

Sobre los 21 vapeadores encontrados de nicotina, estos dieron un peso de cerca de 1.280 kilogramos, por lo que la Guardia Nacional puso la presunta droga y los demás objetos a disposición del Ministerio Público Federal para que realice las indagatorias respetivas de este nuevo hallazgo.

Las autoridades federales exhortaron a la población a marcar en forma oportuna a las líneas de emergencia del 911 o al 089 para realizar denuncias anónimas, sobre posibles actos delictivos o de presencia de personas armadas.

