La tarde este sábado ocurrió un ataque armado contra un retén de la policía estatal en Gómez Palacio, Durango, el cual no dejó heridos.

En videos que circulan en redes sociales se observa que dos hombres se bajan de un vehículo Sedan blanco en el periférico Ejército Mexicano, a la altura del Parque Industrial Gómez Palacio, y disparan contra un filtro de revisión del otro lado de dicha vía pública; en cuestión de segundos suben al automóvil y continúan su trayecto.

Esta agresión armada causó la movilización de agentes de seguridad. Al momento, la Fiscalía General de Estado de Durango no ha emitido alguna información acerca de los hechos.

Refuerzan seguridad en región lagunera

En Coahuila, el gabinete estatal de seguridad reforzó la vigilancia en Torreón y en los municipios que conforman la región Laguna.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, indicó que tras los hechos ocurridos en Gómez Palacio, Durango, se reforzaron las labores de inteligencia, vigilancia, uso de tecnología y proximidad en territorio de Coahuila.

De igual manera las corporaciones municipales de Francisco I Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca se mantienen alerta ante cualquier situación.

El funcionario público enfatizó que, a pesar de que el esquema de coordinación en materia de seguridad es permanente en la zona lagunera, se reforzaron todos los protocolos de seguridad.

