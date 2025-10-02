Más Información

Michoacán.- El saldo preliminar de un ataque perpetrado por sujetos fuertemente armados en el , es de una avioneta siniestrada por incendio.

El hecho ocurrió en un aeródromo ubicado en el lugar conocido como Piedra Parada, de la Tenencia de Antúnez.

Los reportes señalan que los criminales -identificados con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación-, utilizaron bombas molotov para prenderle fuego a la aeronave.

Apenas el pasado 28 de septiembre, otro grupo fuertemente armado, abrió fuego y lanzó drones cargados con explosivos en una pista de aterrizaje y en las viviendas de esa zona del municipio de Tepalcatepec.

Los informes policiales refieren que la ofensiva inició cerca de las 3 horas de este domingo, en esas instalaciones aéreas conocidas como La Parota, de esa zona de la Tierra Caliente.

Las autoridades indican que el ataque duró varios minutos y en el cual, los criminales, dispararon con fusiles de asalto calibre .50 tipo Barrett y lanzaron al menos seis explosivos desde artefactos aéreos no tripulados.

Resultado de este hecho criminal, tres avionetas particulares fueron siniestradas a tiros y con los explosivos.

afcl/LL

