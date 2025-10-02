Michoacán.- El saldo preliminar de un ataque perpetrado por sujetos fuertemente armados en el municipio de Parácuaro, Michoacán, es de una avioneta siniestrada por incendio.

El hecho ocurrió en un aeródromo ubicado en el lugar conocido como Piedra Parada, de la Tenencia de Antúnez.

Los reportes señalan que los criminales -identificados con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación-, utilizaron bombas molotov para prenderle fuego a la aeronave.

Apenas el pasado 28 de septiembre, otro grupo fuertemente armado, abrió fuego y lanzó drones cargados con explosivos en una pista de aterrizaje y en las viviendas de esa zona del municipio de Tepalcatepec.

Los informes policiales refieren que la ofensiva inició cerca de las 3 horas de este domingo, en esas instalaciones aéreas conocidas como La Parota, de esa zona de la Tierra Caliente.

Las autoridades indican que el ataque duró varios minutos y en el cual, los criminales, dispararon con fusiles de asalto calibre .50 tipo Barrett y lanzaron al menos seis explosivos desde artefactos aéreos no tripulados.

Resultado de este hecho criminal, tres avionetas particulares fueron siniestradas a tiros y con los explosivos.

