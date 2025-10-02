Culiacán.- Explosivos artesanales fueron lanzados contra las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa. Las explosiones causaron daños a las áreas de cocina y de gimnasio, así como a una vivienda cercana, sin que hubiera reportes de elementos de seguridad o civiles heridos.

La violencia en este municipio que colinda con el vecino estado de Nayarit se había hecho presente en varias comunidades rurales, pero ahora se ubicó en la cabecera municipal, por lo que las fuerzas federales concentraron a más personal.

Según la información que se conoce, la madrugada de este jueves se escucharon varias detonaciones de artefactos explosivos, lo que provoco inquietud entre la población al conocer que fueron las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa el blanco de los ataques.

Las autoridades no han dado a conocer si personas armadas fueron las responsables del lanzamiento de los artefactos explosivos o si estos fueron enviados a través de drones, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga este ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL