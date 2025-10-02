Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Culiacán.- Explosivos artesanales fueron lanzados contra las instalaciones de la . Las explosiones causaron daños a las áreas de cocina y de gimnasio, así como a una vivienda cercana, sin que hubiera reportes de elementos de seguridad o civiles heridos.

La violencia en este municipio que colinda con el vecino estado de Nayarit se había hecho presente en varias comunidades rurales, pero ahora se ubicó en la cabecera municipal, por lo que las fuerzas federales concentraron a más personal.

Según la información que se conoce, la madrugada de este jueves se escucharon varias detonaciones de artefactos explosivos, lo que provoco inquietud entre la población al conocer que fueron las instalaciones de la Policía Municipal de Escuinapa el blanco de los ataques.

Las autoridades no han dado a conocer si personas armadas fueron las responsables del lanzamiento de los artefactos explosivos o si estos fueron enviados a través de drones, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga este ataque.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses