Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Pachuca.- Habitantes de la comunidad de Santa Ana Azcapotzaltongo en el , detuvieron, golpearon y ataron a cuatro sujetos acusados de robo a casa habitación, quienes tuvieron que ser rescatados por elementos de la Policía Municipal y Estatal.

Los hechos se registraron durante la noche, luego de que los vecinos, cansados de la inseguridad en la zona, realizaron una asamblea previa en la que acordaron tomar represalias contra los presuntos delincuentes.

De acuerdo con testimonios, en los últimos días se había registrado una ola de robos, por lo que los responsables ya habían sido identificados. Durante la noche, los pobladores se organizaron para localizarlos.

Los cuatro detenidos fueron ubicados en distintos puntos de la comunidad y llevados al centro del poblado, donde fueron golpeados y amarrados hasta que confesaron su participación en los robos.

Elementos de seguridad pública municipal y estatal acudieron al sitio, dialogaron con los vecinos y, tras varios minutos, lograron que los sujetos fueran entregados.

Finalmente, los cuatro fueron trasladados a las galeras, donde recibieron atención médica.

