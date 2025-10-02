Pachuca.- Habitantes de la comunidad de Santa Ana Azcapotzaltongo en el municipio de Tepeji, Hidalgo, detuvieron, golpearon y ataron a cuatro sujetos acusados de robo a casa habitación, quienes tuvieron que ser rescatados por elementos de la Policía Municipal y Estatal.

Los hechos se registraron durante la noche, luego de que los vecinos, cansados de la inseguridad en la zona, realizaron una asamblea previa en la que acordaron tomar represalias contra los presuntos delincuentes.

De acuerdo con testimonios, en los últimos días se había registrado una ola de robos, por lo que los responsables ya habían sido identificados. Durante la noche, los pobladores se organizaron para localizarlos.

Los cuatro detenidos fueron ubicados en distintos puntos de la comunidad y llevados al centro del poblado, donde fueron golpeados y amarrados hasta que confesaron su participación en los robos.

Elementos de seguridad pública municipal y estatal acudieron al sitio, dialogaron con los vecinos y, tras varios minutos, lograron que los sujetos fueran entregados.

Finalmente, los cuatro fueron trasladados a las galeras, donde recibieron atención médica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL