Tlaxcala.- El exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto N., fue privado de su libertad por un grupo de hombres armados, tras un violento asalto ocurrido en un domicilio de la comunidad de Belén, en el municipio de Apetatitlán. Junto con él, también fue secuestrado un acompañante identificado como César N.

El supuesto asalto ocurrió la tarde del miércoles y desde entonces, ambos permanecen en calidad de desaparecidos, según lo reportaron familiares.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) investiga el caso bajo el delito de desaparición cometida por particulares. Asimismo, realiza diligencias para determinar si dos cadáveres encontrados horas después en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala estarían relacionados con este mismo hecho.

Asalto violento y privación de la libertad

De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 13:00 horas del miércoles 1 de octubre, el número de emergencias 911 recibió una llamada alertando sobre un asalto en una vivienda ubicada en la calle Progreso de la comunidad de Belén en Apetatitlán, Tlaxcala.

Testigos indicaron que un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en el inmueble. Tras revisar el lugar, los agresores se llevaron por la fuerza a Humberto N. y a César N., así como dos camionetas tipo SUV y un vehículo compacto, todas propiedad del exrector.

Poco después de que se difundiera la noticia en medios locales, familiares y amistades comenzaron a circular en redes sociales la fotografía del exfuncionario y las características de los vehículos sustraídos, solicitando el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

En redes sociales, algunos usuarios reportaron haber visto circular en flotilla los vehículos robados sobre el Libramiento Apizaco, con dirección hacia Huamantla.

Humberto N., se desempeñó como rector de la UTT durante los últimos años del gobierno de Marco Antonio Mena, exgobernador de Tlaxcala por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además de su trayectoria académica, se dedicaba a la venta de vehículos, casas y terrenos que publicitaba en mercados electrónicos. Uno de los vehículos robados, modelo Attitude en color blanco, lo tenía a la venta desde semanas anteriores.

En días recientes, había sido visto en eventos políticos con figuras ligadas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que se sumaron al partido Movimiento Ciudadano (MC).

Tras su desaparición, la familia denunció que solicitó el apoyo inmediato de la fiscalía; sin embargo, las autoridades les indicaron que debían esperar 72 horas para emitir una alerta de búsqueda.

Hallan dos cadáveres; investigan relación con desaparición

Horas después del supuesto asalto y de la desaparición de los dos hombres, habitantes de un fraccionamiento de la comunidad de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz Tlaxcala, reportaron el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el interior de una vivienda abandonada en ese lugar.

Presuntamente, fue una persona en situación de calle quien ingresó al inmueble en busca de refugio y se encontró con uno de los cadáveres.

Derivado de ello, vecinos dieron aviso al Servicio de Emergencia 911; y en respuesta, corporaciones policiales estatales y municipales desplegaron un operativo conjunto con peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO).

Conforme lo establecen los protocolos, acordonaron el lugar del hallazgo donde constataron que se trataba de dos cadáveres y no solo uno, como lo habían reportado en principio los lugareños.

Según los informes policiales, ambos cuerpos, pertenecientes a hombres adultos, estaban acompañados de una cartulina con un mensaje de advertencia.

La FGJE, mediante un comunicado de prensa, informó que por este caso abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado. Dijo que hasta el momento las dos víctimas permanecen en calidad de no identificados, y no descartó que los fallecidos estén relacionados con el caso del exrector y su acompañante.

afcl/LL