El mes de octubre arrancó con saldo rojo en Tabasco, en el que se contabilizaron al menos cuatro personas ejecutadas, tres de ellas mujeres, así como un elemento de la Guardia Nacional (GN), herido en hechos distintos.

Por la mañana, de este miércoles, dos mujeres que viajaban a bordo de una motocicleta en el periférico de Jalpa de Méndez fueron ejecutadas a balazos.

A decir de las autoridades, sujetos a bordo de un vehículo se les emparejaron y dispararon en repetidas ocasiones privándolas de la vida, para después huir del lugar.

Horas más tardes, vecinos de la colonia Atasta de Serra, en Villahermosa, reportaron que una mujer fue ejecutada a balazos en la calle Melchor Ocampo de la popular colonia, sin que hasta el momento se conózcanlas causas.

Por otro lado, los elementos de la policía municipal en Cárdenas, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, presuntamente ejecutado, que fue abandonado en un camino de terracería en la colonia Progreso.

El sujeto que aún no ha sido identificado, vestía playera amarilla, pantalón de mezclilla y tenis.

Y según testigos, sujetos a bordo de un vehículo le cerraron el paso y le dispararon, para después huir, dejando a un costado del cuerpo una cartulina con mensajes de amenazas en contra de un grupo criminal contrario.

Cabe señalar que, en todos los casos, arribaron los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), para acordonar la zona, realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las carpetas de investigación correspondientes.

Hieren a elemento de la GN durante enfrentamiento

Un elemento de la Guardia Nacional (GN), resultó herido, durante un enfrentamiento a balazos contra un grupo criminal, que se registró en la comunidad Guadalupe Victoria, zona colindante con el Cerro El Tortuguero, Macuspana.

De acuerdo con vecinos de la zona, los civiles armados habrían emboscado a los elementos de seguridad cuando patrullaban el área y posteriormente huyeron.

El uniformado herido, fue llevado de emergencia al hospital de Macuspana y posteriormente trasladado a un nosocomio en Villahermosa, para brindarle mayor atención, aunque hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

aov