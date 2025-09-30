La capital de Guerrero estaba ayer rodeada por policías y militares, pero aún así muy pocos se sentían seguros, después de que por la mañana desconocidos incendiaron otra camioneta del transporte público, después que un día antes hombres armados quemaron tres unidades.

Una camioneta de pasajeros fue incendiada en una base de transporte en Chilpancingo, Guerrero, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Anwar Delgado/EL UNIVERSAL

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional hicieron rondines por Chilpancingo, Guerrero, tras la quema de unidades del transporte público, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Arturo de Dios Palma/EL UNIVERSAL

Este lunes, todas las escuelas—desde los preescolares hasta las facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero(Uagro)— amanecieron cerradas. Las calles lucieron semivacías y poco más de la mitad de las unidades del transporte público daban servicio por la mañana.

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional hicieron rondines por Chilpancingo, Guerrero, tras la quema de unidades del transporte público, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Anwar Delgado/EL UNIVERSAL

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional hicieron rondines por Chilpancingo, Guerrero, tras la quema de unidades del transporte público, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Anwar Delgado/EL UNIVERSAL

Violento inicio de semana

El domingo, hombres armados quemaron tres unidades del transporte público; el sábado, en el estacionamiento del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, asesinaron a un repartidor de pollo; el viernes dispararon contra un establecimiento de venta de pollo y mataron al dueño.

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional hicieron rondines por Chilpancingo, Guerrero, tras la quema de unidades del transporte público, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Anwar Delgado/EL UNIVERSAL

