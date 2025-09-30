Más Información
La capital de Guerrero estaba ayer rodeada por policías y militares, pero aún así muy pocos se sentían seguros, después de que por la mañana desconocidos incendiaron otra camioneta del transporte público, después que un día antes hombres armados quemaron tres unidades.
Este lunes, todas las escuelas—desde los preescolares hasta las facultades de la Universidad Autónoma de Guerrero(Uagro)— amanecieron cerradas. Las calles lucieron semivacías y poco más de la mitad de las unidades del transporte público daban servicio por la mañana.
Violento inicio de semana
El domingo, hombres armados quemaron tres unidades del transporte público; el sábado, en el estacionamiento del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla, asesinaron a un repartidor de pollo; el viernes dispararon contra un establecimiento de venta de pollo y mataron al dueño.
