Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que, gracias a la emisión de una ficha de búsqueda y localización internacional solicitada a la Fiscalía General de la República (FGR) y activada por , fue detenido en Madrid, España, Víctor Hugo “N”, señalado por su probable participación en el delito de a través de la empresa “PEAK Growth Capital”.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido enfrenta diversas denuncias en la entidad luego de presuntamente convencer a inversionistas de reinvertir sus ganancias bajo un esquema de atractivos rendimientos, sin entregar posteriormente los beneficios prometidos.

Lee también

La autoridad estatal precisó que ya se iniciaron las gestiones correspondientes para solicitar la extradición de Víctor Hugo “N” y que pueda enfrentar los cargos en territorio mexicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses