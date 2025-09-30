La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que Manuel Bartlett tiene que explicar el fraude electoral de 1988 contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con “la caída del sistema”.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Bartlett es uno de los mayores defensores del petróleo y la electricidad.

“También decimos de Bartlett que es de los mayores defensores del petróleo y de la electricidad”, declaró.

Lee también Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

“¿Entonces ya le perdonó que haya hecho fraude en el 88?”, se le preguntó.

“No, él tiene que explicar y ha explicado en varias ocasiones, cada quien tiene que explicar sus temas. Lo que sí puedo decir es que mientras todos esos que defienden, andaban vendiendo el patrimonio de la nación, Bartlett defendió al petróleo”, dijo al declarar que “cada quien asume la responsabilidad de su vida y su persona”.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal recordó que Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez salieron del PRI.

“Cuando fue el fraude del 88 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue un fraude, la caída del sistema, viene la ruptura de una parte del PRI con la corriente democrática del 87, cuando viene una faramalla de que no va a haber tapado [...] Un grupo muy grande del PRI, que era la corriente democrática, decide salirse del PRI”, declaró

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr