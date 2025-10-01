Culiacán, Sin.- Un Juez de Control y Enjuiciamiento sentencio a los hermanos Luigi “N” de 54 años de edad a una pena de 54 años 7 meses de prisión y a Michael “N” a 47 años y siete meses, por su participación en diciembre del 2021 a una serie de asaltados bancarios y homicidio calificado.

Las sentencias emitidas se derivaron de diversos asaltos que ocurrieron durante el mes de diciembre del 2021, en distintos sectores de la capital del estado, en uno de ellos, registrado en la sucursal bancaria de BBVA, ubicado en el fraccionamiento La Isla Musala, privaron de la vida a un empleado de la institución.

Según las investigaciones, el día primero de diciembre de dicho año, Luigi “N”, acompañado de otra persona, ingresó a una institución bancaria portando un arma de fuego, ambos amenazaron a los empleados, los cuales por temor les entregaron 160 mil pesos en efectivo, con los que huyeron.

Dos días después, en el fraccionamiento Villa Universidad, en Culiacán, los sentenciados ingresaron nuevamente a otra sucursal bancaria portando armas de fuego, con las que amenazaron a los empleados y los obligaron abrir la caja fuerte, por lo que estos se apoderaron de cien mil pesos.

El día siete de diciembre del mismo año, en la colonia Ignacio Allende, Luigi y su hermano Michael, intentaron asaltar otra institución bancaria, rompieron la puerta de acceso, sometieron al guardia y ordenaron a los clientes tirarse al piso, mientras exigían a las cajeras abrir la bóveda.

Los sentenciados, no lograron concretar el robo ya que una persona que se percató lo que sucedía alertó a policías sobre lo que sucedía en el banco, por lo que estos salieron huyendo, pero se enfilaron al fraccionamiento de la Isla Musala.

En la sucursal de BBVA, Luigi y otra persona, identificada como su padre, ingresaron a la institución, mientras el hermano, se quedó vigilando el exterior, en esta sucursal asesinaron a un joven empleado, por no abrir la bóveda y salieron huyendo.

