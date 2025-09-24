La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el lugar donde fueron localizados los restos de Bayron Sánchez, DJ B-King, y su compañero Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown, en Cocotitlán, no fue el sitio donde fueron privados de la vida.

“Ciudad de México trae la investigación central por la desaparición porque, aunque nosotros tenemos la carpeta por el levantamiento, hasta ahorita no tenemos indicios de que los hechos hubieran ocurrido en ese lugar. Eso sí lo podemos confirmar: que en el lugar del hallazgo no fue donde los privaron de la vida”, detalló una fuente al interior de la FGJEM.

Este martes, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján indicó que la institución mexiquense “tiene abierta una investigación por el delito de homicidio contra estos dos jóvenes, y desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México vamos a colaborar con la fiscalía del Estado de México en todo lo que respecta a la investigación por el delito de homicidio que se está llevando a cabo en esta entidad federativa”.

Sobre los detalles de la indagatoria, dijo que ya se corroboró que ambos músicos salieron en un vehículo de la CDMX hacia el Estado de México.

Avances de la investigación, a los cuales accedió EL UNIVERSAL, reportan que con un seguimiento a las cámaras de video del C5 se observó que Sánchez y Herrera salieron de un gimnasio en Polanco y tomaron un vehículo de aplicación para ir a un sitio donde presuntamente se hospedaban. Luego, una hora después, un automóvil Mercedes-Benz plateado pasó por ellos y la ruta fueron calles de la alcaldía Miguel Hidalgo y luego el Circuito Interior. La última imagen del vehículo es cuando entra a la alcaldía Iztapalapa, donde se presume que los mataron y posteriormente sus cuerpos fueron abandonados en Cocotitlán.

El cuerpo de Bayron fue entregado a sus familiares las primeras horas del martes, toda vez que su madre y hermana arribaron la noche del lunes al Centro de Justicia Regional de Chalco, a donde trasladaron sus restos la semana pasada.

Alfredo Molano Jimeno, cónsul general de Colombia en Ciudad de México, se refirió al doble crimen y expresó sus dudas de que el asesinato de los colombianos sea un mero “ajuste de cuentas” y pidió una investigación exhaustiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este hecho no afectará la relación diplomática con Colombia, y aseguró que habrá una investigación a fondo.