Mérida, Yucatán.- El gobernador del Estado Joaquín Díaz Mena, tras cumplir un año en el cargo, denunció que el gobierno de Mauricio Vila (PAN) actuó con irresponsabilidad y causó un quebranto al estado en el sistema de transporte Va y Ven.

Es un asunto grave que quebrantó las arcas pero “que vamos a corregir en los próximos meses”, aseguró.

“Otra herencia es el sistema de transporte que presenta grandes retos, incluyendo tecnología deficiente, porque se llevó a cabo sin una rigurosa planificación ni una fuente de recursos financieros y económicos que le den sostenibilidad a lo largo del tiempo, lo que hoy repercute en el servicio a la ciudadanía”, aseveró.

Acotó también: “Es un problema originado en la administración anterior y, aunque corresponde a un organismo autónomo como es la Agencia de Transporte (ATY) hay que atenderlo, este gobierno no se mantiene al margen.

Agregó que con responsabilidad y firmeza, respaldarán acciones necesarias para que el transporte público cumpla con su propósito: brindar un servicio digno y eficiente”, dijo.

“No vamos a maquillar el problema, venimos a enfrentarlo y a buscar soluciones reales. Lo que no puede continuar es un sistema corrupto que se hizo solamente para hacer negocio en favor de privados. Nuestros adversarios lo entienden perfectamente, pero prefieren gritar palabras necias de que queremos acabar con el Va y Ven" denunció.

Reiteró: "Que no finjan demencia ni traten de defender lo indefendible. Actuaron con irresponsabilidad y causaron un quebranto al estado que vamos a corregir en los próximos meses”, aseguró.

Durante la presentación de los programas de mediano plazo del Plan Estatal de Desarrollo (PED) Renacimiento Maya 2024-2030 afirmó que “hemos diseñado una planeación equilibrada que atiende el interior del estado y al pueblo maya, corrigiendo rezagos históricos. Los programas de mediano plazo son la continuidad de esta visión.

