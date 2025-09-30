El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que en cuatro meses de gestión ha disminuido el 51 % de delitos en el interior del Sistema de Transporte Colectivo.

Este martes, encabezó una reunión con líderes de locales establecidos en la red del Sistema de Transporte Colectivo donde llevaron a cabo la primera Mesa de trabajo con la dirección general del Metro.

De acuerdo con datos del Metro, han reducidos las carpetas de investigación al pasar de 135 al mes mayo a 65 al 22 de septiembre.

“Quiero resaltar que durante estos cuatro meses hemos ido trabajando punto por punto. Seguramente lo han estado viendo, con una necesidad importante que era la disminución de los delitos en el Metro, y seguramente han podido ver más presencia policial, en donde hemos logrado disminuir en un 51% los delitos dentro de las estaciones del Metro”.

Durante su mensaje, el director del Metro aseguró que se incluirán a todas las personas y no se excluirán ni habrá corrupción en los acuerdos que se ejecuten con los locatarios.

“La relación va a ser abierta, sin intermediarios, con el ánimo de que a través de las personas que hoy están aquí y me acompañan sepan que la intención es buscar soluciones”, dijo.

Agregó que locatarios serán tomados en cuenta en las obras de remodelación que realicen al interior del Metro,“. El compromiso de poder manifestar, trabajar con ustedes y hacer que el Metro tenga mejores condiciones tanto para los usuarios como para ustedes también”, sostuvo.

Estación Observatorio reabrirá independientemente de conclusión del Cetram del Tren Interurbano

El director del Metro, Adrián Rubalcava, aseguró que la estación Observatorio de la línea 1 podría abrir independientemente de la conclusión del Centro de Transferencia Modal, donde se trabaja la terminal del Tren Interurbano México-Toluca.

Al término de la mesa de trabajo con locatarios del Sistema de Transporte Colectivo, indicó que “van muy bien las pruebas” de trenes para que llegue hasta Observatorio y se pueda realizar la reapertura del último tramo que abarca las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

“Vamos muy bien, va caminando muy bien. Ya tenemos buenos resultados, hemos logrado ya llevar el tren hasta Observatorio. Estamos atendiendo ya justamente los últimos detalles, ya como lo anunció la jefa de gobierno, en próximas semanas podremos tener claridad en qué fecha se apertura, pero los trabajos van bien, la estación quedó muy bonita y las condiciones sin duda van a dar un buen servicio”, apuntó.

“La modernización de la línea uno en el punto de observatorio contempla no solamente el metro, sino también el tren interurbano y el CETRAM. Probablemente lo que va a suceder es que el metro va a abrir independientemente de las condiciones del CETRAM”, acotó.

Mejora de servicio

Rubalcava dijo que la velocidad de los trenes mejorará sustancialmente una vez que concluya todo el tramo de Pantitlán a Observatorio.

“Vamos a mejorar. Hay que recordar que el ir y venir de los trenes lleva un un tiempo determinado, la intermitencia de los trenes se tiene planteada ya con la totalidad de los trenes de que se reduzca, entonces eso nos va a ayudar de manera”, acotó.

En días recientes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada señaló que se espera que a finales de octubre se reabra el último tramo.

